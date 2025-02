Leur locataire les laisse avec 40 000 euros de dégâts, ces retraités ne seront jamais remboursés

Une locataire expulsée de on logement a laissé 40 000 euros de dégâts aux propriétaires. (illustration) (Mastersenaiper / Pixabay)

Fin 2022, un couple de Saucourt-sur-Rognon, en Haute-Marne, avait enfin réussi à faire expulser sa locataire. Cette dernière n'avait pas payé son loyer pendant un an. Mais avant de partir, la mère de famille a laissé la maison dans un état déplorable : excréments au sol, gravats, meubles éventrés... Aujourd'hui, les propriétaires n'ont plus d'espoir d'être indemnisés, malgré une décision de justice en leur faveur, rapporte France 3 Grand Est .

La locataire n'est pas solvable

En effet, l'ancienne locataire n'est pas solvable et ne peut donc pas rembourser les 40 000 euros de dégâts et les 6 600 euros de dommages et intérêts prononcés par la justice l'an dernier. « On a un jugement qui donne satisfaction, mais ensuite il n'est pas exécutable parce que la locataire est insolvable » , déplore auprès de nos confrères l'avocat des retraités, Maître Charles-Eloi Merger.

Pour le couple âgé de 80 ans, c'est la douche froide. Ils espéraient pourtant que la locataire « soit punie » . « Ce n’est pas une question d’argent. Pourquoi elle n’irait pas faire du travail d’intérêt public ou quelque chose comme ça » , lance la propriétaire.

Un an pour remettre en état

De son côté, l'ancienne locataire explique avoir cumulé trop de dettes. Elle assure que les propriétaires n'ont pas voulu réparer la chaudière défectueuse et avoir passé l'hiver sans eau chaude ni électricité, elle aussi coupée pour impayé. « Il y a eu des dégradations de la maison volontairement de ma part car j’avais ces griefs envers le propriétaire » , a-t-elle déclaré. La mère de famille pourrait monter un dossier de surendettement.

Il aura fallu un an aux retraités pour tout déblayer, nettoyer et remettre en état leur logement. Ils n'envisagent plus de relouer leur maison et vont prochainement la mettre en vente.