Les villes françaises où il faut investir pour vivre au soleil

(ChiemSeherin / Pixabay)

Avec les nouvelles lignes de TGV et l'explosion du télétravail, le critère de l'ensoleillement est devenu primordial pour les personnes souhaitant déménager dans une nouvelle région. Le site Seloger.com a dressé une liste des villes ensoleillées où vous pourriez investir.

Sans surprise, les quatre villes du classement se situent dans le Sud et le Sud-Est du pays. Première de la liste : Marseille, avec 3 040 heures d'ensoleillement en 2023, un chiffre qui surclasse largement la moyenne nationale, située autour des 2 021 heures. Dans la cité phocéenne, le prix moyen au m² est de 3 704 euros tous biens confondus dans l’ancien. Si les prix se sont envolés avant de se stabiliser, ils restent néanmoins accessibles pour une ville du Sud.

Plus de 8 000 euros le m² dans certains quartiers à Nice

La ville de Toulon arrive en deuxième position avec 2 950 heures d'ensoleillement par an. Moins dynamique que ses grandes sœurs marseillaise et niçoise, la préfecture du Var offre cependant une situation géographique exceptionnelle, entre ses ports et ses plages et les montagnes alentour. Seloger.com annonce un budget moyen de 3 541 euros le m² tous biens confondus dans l’ancien et de 6 000 euros le m² pour une villa surplombant la mer dans le quartier du Faron-Fort-Rouge.

Les villes de Nice et Montpellier complètent ce classement, avec respectivement 2 925 heures et 2 827 heures d'ensoleillement par an. Dans la cité des Anges, les prix sont très élevés : 5 130 euros en moyenne dans l'ancien. Dans les quartiers très huppés, le prix au m² peut dépasser les 8 000 euros. Du côté de Montpellier, il faut compter en moyenne 3 693 euros le m² à Montpellier. D'après SeLoger, les prix enregistrent un léger recul depuis fin 2023.