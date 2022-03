Avez-vous entendu parler du OUIGO Train Classique ? C’est le nouveau service proposé par la SNCF dès le mois d’avril.

Les trains low-cost de la SNCF entrent en gare / iStock-FilippoBacci

Trains « lents » et billets moins chers

Alors que les prix des carburants sont encore très élevés, il peut être intéressant de se tourner vers d’autres moyens de transport. À partir du 11 avril prochain, il sera possible de prendre le train à bord d’un OUIGO Train Classique et de se rendre à Lyon ou encore à Nantes pour 10 à 30 euros seulement (cinq euros pour les enfants). La SNCF invite les particuliers à voyager « trainquille » avec cette nouvelle offre low-cost. Les trains sont majoritairement roses avec quelques touches de bleu. L’intérieur est celui des trains Corail (pour COnfort sur RAIL) des années 1980. Ils n’ont pas été modernisés (pas de prises électriques et de Wi-Fi à bord), simplement nettoyés. Enfin, une nouvelle offre de snacking à bord est également au programme.

Quelles destinations sont proposées ?

Avec son offre OUIGO Train Classique, la SNCF propose de lier Paris et Nantes en 3 h 30/4 h 15 (contre 2 h 20 en TGV) ou encore Paris et Lyon en 4 h 15-5 h 15 (contre 2 h en TGV). Ce sont en tout 14 destinations sur les axes Paris-Nantes et Paris-Lyon qui sont pour l’heure proposées. Et pour le lancement de son service, OUIGO offre l’option Bagage. Sur son site, OUIGO donne divers détails sur les offres à venir. Dès le 11 avril prochain, deux allers-retours sur la ligne Paris-Nantes et un aller-retour sur la ligne Paris-Lyon seront disponibles quotidiennement. Ensuite, dès le mois de juin, cinq allers-retours quotidiens seront proposés : Paris-Nantes : trois allers-retours quotidiens répartis sur la branche nord (Paris Austerlitz, Juvisy, Massy-Palaiseau, Versailles Chantiers, Chartres, Le Mans, Angers Saint-Laud et Nantes) et la branche sud (Paris Austerlitz, Juvisy, Les Aubrais, Blois-Chambord, Saint-Pierre-des-Corps, Saumur, Angers Saint-Laud et Nantes). Paris-Lyon : deux allers-retours quotidiens (Paris Bercy, Villeneuve-Saint-Georges, Melun, Dijon Ville, Chalon-sur-Saône, Mâcon Ville et Lyon Perrache). Les réservations se font en ligne, sur le site ou via l’application OUIGO. Vous pouvez même voyager avec votre vélo. L’option vélo plié/démonté sous housse sera proposée dès le lancement de la nouvelle offre OUIGO. Dans quelques mois, s’ajoutera l’option vélo non démonté (des emplacements dédiés sont prévus).

OUIGO Train Classique : déjà un succès

Selon la SNCF, depuis l’ouverture des ventes OUIGO Train Classique, ce sont plus de 50 000 billets qui ont été vendus. « Ce marché n’avait jamais été adressé auparavant par la SNCF. Il s’agit de cibler les gens qui veulent voyager à petits prix, mais qui ne peuvent pas forcément anticiper leurs déplacements » explique Alain Krakovitch (directeur de Voyages SNCF), interrogé par Challenges. Avec sa nouvelle offre, la SNCF encourage les particuliers à laisser la voiture au garage pour prendre le train et voyager moins cher et plus vert. Car, rappelons-le, selon l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), le train pollue huit fois moins que la voiture et 14 fois moins que l’avion. Le TGV, quant à lui, est trois fois moins polluant qu’un train classique.