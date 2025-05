Les SCPI Sofidy Europe Invest et Immorente de Sofidy se renforcent au Royaume-Uni

La société de gestion Sofidy annonce l'acquisition du Warwickshire Shopping Park à Coventry, au sud-est de Birmingham, pour le compte des épargnants de la SCPI Sofidy Europe Invest et la SCPI Immorente.

Avec un prix d'acquisition de 23,5 millions de pounds et un rendement de 7,4 %*, ce retail park de plus de 11 000 m² accueille des enseignes diversifiées dont certaines bénéficient d'une notoriété internationale, à l'image de Marks & Spencer (foodhall), de la chaîne de produits cosmétiques et de santé Boots ou encore Sports Direct.

Découvrez le détail de cette acquisition dans le communiqué ci-dessous.

*Le rendement exprime le rapport entre les loyers perçus et le coût d'acquisition de l'actif (frais d'acquisition et droits de mutation inclus). Le rendement des actifs acquis par les SCPI n'est pas garanti et n'est pas un indicateur fiable des performances futures des SCPI. Il ne doit pas être confondu avec le taux de distribution.

