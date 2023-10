Les SCPI d’AEW Patrimoine acquièrent deux parcs d’activités espagnols

Récemment, la société de gestion AEW Patrimoine a annoncé l’acquisition de deux parcs d’activités commerciales situés en Espagne, non loin des métropoles de Madrid et d’Alicante, pour le compte de ses SCPI Laffitte Pierre, Fructirégions Europe et Atout Pierre Diversification. Ces transactions ont été effectuées auprès de la foncière espagnole Lar España.

Le second parc d’activités a été négocié près d’Alicante

Le second actif commercial acquis conjointement par les trois SCPI d’ AEW Patrimoine est situé dans le quartier Vistahermosa d’Alicante, dans le sud-est du pays. Il s’agit d’ un parc d’activités commerciales urbain développant une surface de 33.800 m² et bénéficiant d’une fréquentation très importante avec 7,3 millions de visiteurs en 2022. Il a obtenu la certification Breeam Very Good et actuellement, il est loué à de grandes marques comme Leroy Merlin, Alcampo, Media Markt, Maisons du Monde, KFC, Dreamfit et JYSK.

« Avec cette acquisition, AEW devient l’un des plus grands acteurs de l’immobilier commercial en Espagne avec un portefeuille total de 230.000 m² sous gestion répartis sur 32 actifs comprenant des parcs d’activités commerciales, des supermarchés et des centres commerciaux », analyse Carsten Czarnetzki, Country Head Iberia chez AEW.

« Ces deux investissements s’inscrivent favorablement dans nos objectifs de déploiements des capitaux au travers d’actifs prime relutifs et performants du fait, entre autres, de leurs implantations urbaines consolidées et de leurs niveaux de fréquentation », complète Antoine Barbier, directeur d’AEW Patrimoine.