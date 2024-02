Les SC / UC : une solution pour préparer sa retraite ?

swisslife

Les sociétés civiles support d'unités de compte constituent un des moyens de générer un complément de revenu pour l'après-vie professionnelle.

Faire face à la baisse future de ses revenus

Le passage à la retraite entraîne une baisse importante de revenu. En moyenne, un salarié noncadre touche l'équivalent de 70% de son dernier salaire une fois qu'il a quitté la vie professionnelle. Soit une perte de 30% de son pouvoir d'achat. Pour les salariés cadres et les professions libérales (médecins, avocats, architectes, notaires, experts-comptables…), leurs revenus chutent, toujours en moyenne, de 50%. Ce qui veut dire qu'ils doivent réduire de moitié leur niveau de vie. Du côté des artisans et commerçants qui cotisent proportionnellement moins que les autres actifs, c'est pire : leurs retraites représentent à peine 40% de leurs revenus professionnels.

On l'aura compris, il est crucial de préparer sa retraite en vue de maintenir son train de vie. Cela permettra de s'offrir de beaux voyages, de pratiquer des activités de loisirs (théâtre, cinéma, restaurant…), d'aménager sa maison (piscine, jacuzzi…) ou encore d'épargner en prévision de sa potentielle perte d'autonomie (financement des aides à domicile, hébergement en Ehpad…). Pour cela, il faut, en premier lieu, estimer sa baisse de revenu à la retraite. Le portail public info-retraite.fr permet, en quelques clics et gratuitement, d'avoir une estimation du montant de

sa future retraite réalisée à partir de ses données de carrière. Ensuite, il faut bâtir une stratégie d'investissement afin de se constituer un revenu de complément pour ses vieux jours.

Se constituer des revenus complémentaires

Pour compléter sa future retraite, plusieurs solutions sont possibles. L'investissement locatif, c'est-à-dire acheter un bien immobilier pour le mettre en location, en constitue une. Les loyers serviront dans un premier temps à rembourser les mensualités du crédit immobilier, puis, une fois les mensualités honorées (si possible avant le départ à la retraite), ils constitueront un revenu régulier de complément.

Le plan d'épargne retraite (PER) peut être liquidé à la retraite en capital et/ou en rente viagère. Cette somme d'argent, dont le montant dépend de l'épargne capitalisée et de l'espérance de vie du souscripteur, est versée régulièrement (tous les mois, trimestres, semestres ou une fois par an), et ce, jusqu'au décès du rentier. Certains contrats d'assurance vie peuvent également être dénoués en rente à la retraite. Le souscripteur peut aussi programmer des retraits (appelés « rachats ») à compter de son départ de la vie professionnelle.

Investir dans les SC / UC

Au sein d'un contrat d'assurance vie multisupports, d'un contrat de capitalisation multisupports ou d'un PER, les sociétés civiles support d'unités de compte (SC / UC) représentent également un moyen de se constituer un revenu de complément pour la retraite. Ces fonds immobiliers, gérés par une société de gestion de portefeuille (SGP) ou par un assureur, sont investis dans des biens immobiliers et/ou dans des parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) et/ou dans des parts d'organismes de placement collectif en immobilier (OPCI).

Ce placement s'inscrit dans une stratégie d'investissement de long terme particulièrement adaptée à la préparation à la retraite, sachant que la durée de détention recommandée est de huit ans. Les SC / UC permettent, en outre, de diversifier l'allocation d'actifs de son contrat d'assurance vie, de son contrat de capitalisation ou de son PER et d'en augmenter, par ricochet, le potentiel de rendement.

Envie d'investir dans une société civile ? Nous vous présentons notre SC ESG Tendance Pierre.

En 2021, Swiss Life Asset Managers France lançait une unité de compte immobilière, la société civile (SC) ESG Tendances Pierre. A travers la SC ESG Tendances Pierre, disponible exclusivement comme unité de compte des contrats d'assurance vie et de capitalisation, les épargnants peuvent accéder aux expertises institutionnelles de Swiss Life Asset Managers, leader européen en immobilier. L'univers d'investissement de la Société Civile est très large. Ainsi, ce fonds vous donne la possibilité d'avoir accès tant à des offres « exclusives » comme des fonds institutionnels ou des clubs deals qu'à une grande variété de fonds immobiliers (SCPI, OPCI) et d'acquisitions d'actifs immobiliers en direct.

ESG Tendances Pierre est considérée comme un fonds de fonds vous permettant d'avoir accès, en un seul produit, à la diversité du marché immobilier.

ESG Tendances Pierre a pour objectif de proposer aux investisseurs une exposition principalement immobilière et des perspectives de rendement et de valorisation sur une durée de placement recommandée de 8 ans. La société vise, outre des objectifs financiers, l'atteinte d'objectifs extra financiers, qui se traduisent par l'intégration de critères Environnementaux,Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans la sélection et la gestion des actifs (hors poche deliquidité) détenus par la société. ESG Tendances Pierre vise à constituer une poche immobilière composée d'actifs du secteur de l'immobilier d'entreprise dont bureaux, commerces, hôtellerie, logistique, résidences gérées (santé, étudiants…), ainsi que des actifs du secteur résidentiel, situés en France métropolitaine, ainsi que dans les pays membres de l'OCDE.

Si vous êtes intéressé par la SC ESG Tendances Pierre, retrouvez-la dès à présent dans les contrats d'assurance-vie Boursorama.

* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

** Source : www.pierrepapier.fr

Avertissement :

L'investissement sur ce fonds comporte un risque de perte en capital. Pour plus d'informations sur les risques et la stratégie d'investissement, veuillez consulter les documents réglementaires disponibles sur demande auprès de la Société de Gestion.