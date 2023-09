Le phénomène n’est certainement pas palpable pour la plupart d’entre nous lorsque l’on passe à la caisse d’un supermarché ; et pourtant, la hausse des prix devrait – en principe – commencer à devenir indolore... du moins pour certains salariés du privé. Pourquoi ? Parce que selon des données récentes publiées par le ministère du Travail, les indices du « salaire mensuel de base » (SMB) et du « salaire horaire de base des ouvriers et des employés » (SHBOE) ont connu, sur un an, des hausses légèrement supérieures à celle de l’inflation. Ceci devrait – en théorie – redonner des couleurs au pouvoir d’achat des salariés concernés.

Les salaires rattrapent l'inflation / iStock.com - MarianVejcik

SMB / SHBOE ... Quezaco ?

Le SMB est l’acronyme de « salaire mensuel de base ». Il représente le salaire brut hors cotisations (sécurité sociale, assurance chômage, retraite complémentaire, prévoyance, contribution sociale généralisée, et contribution au remboursement de la dette sociale). Par ailleurs, il ne comprend ni les primes ni les rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires (pour les temps pleins) ou des heures complémentaires (pour les temps partiels). Il s’obtient en multipliant la rémunération horaire brute par le nombre d’heures effectivement travaillées du salarié sur un mois, pour 35 heures par semaine (soit 151,67 heures par mois). Le SBM doit être basé sur deux principes : d’une part, celui de l’égalité salariale entre l’homme et la femme, et, d’autre part, celui d’un salaire égal, pour un travail égal. Son indice est mesuré dans les entreprises privées (hors agriculture) de 10 salariés et plus. Le SHBOE, quant à lui, est l’acronyme de « salaire horaire de base des ouvriers et des employés ». Basé sur le même principe que le SBM, il concerne uniquement – comme l’indique son nom – les populations d’ouvriers et d’employés. Son indice est notamment utilisé pour assurer un suivi de la conjoncture salariale et pour l’indexation du SMIC.

Des disparités constatées selon les catégories socioprofessionnelles et les secteurs d’activité

Selon les chiffres communiqués par la direction des statistiques du ministère du Travail (Dares), l’indice du SBM a augmenté de 4,6% au deuxième trimestre, tandis que le SHBOE progressait, quant à lui, de 5,2% sur un an. Dans les deux cas, la hausse a été supérieure à celle de l’inflation (4,5%). Mais ce phénomène de rattrapage – qui n’avait pas été observé depuis deux ans – a été plus marqué chez les ouvriers et les employés, puisque sur un an, et en euros constants, le SHBOE augmentait de 0,6% tandis que le SMB, lui, ne progressait que de de 0,1%. Toujours selon la Dares les différentes catégories socio professionnelles n’ont pas toutes été logées à la même enseigne, les indices ayant progressé sur un an : De 5,2% pour les ouvriers, De 4,9% pour les employés, De 4,3% pour les professions intermédiaires, De 3,7% pour les cadres. Enfin, des disparités ont également été observées en fonction des secteurs d’activité, l’indice du SBM ayant progressé sur un an, de : 4,1% pour la construction, 4,6% pour le tertiaire, 4,7% pour l'industrie.