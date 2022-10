Selon deux enquêtes récentes, les salaires des Français ont augmenté de 2,5 % à 3 % en un an. Mais c'est une fausse bonne nouvelle, car cette hausse reste deux fois moins importante que l'inflation, dont le taux s'est établi à 5,8 % en août.

Les salaires augmentent, mais moins que l'inflation -iStock-MarianVejcik

La plus forte hausse des salaires en 10 ans

Des cabinets de conseil en ressources humaines ont réalisé deux études, l'une auprès de 180 entreprises et l'autre auprès de 300, dont chaque échantillon représente plus d'un million de salariés, toutes CSP confondues. Leurs conclusions attestent que la hausse médiane du salaire mensuel de base de l'ensemble des salariés du privé oscille entre 2,5 % (cabinet Deloitte) et 3 % en un an (cabinet WWT). L'enveloppe des entreprises consacrée aux augmentations salariales a été majorée en 2022, et les négociations ont conduit à une hausse principalement dans l'informatique (4 %) et l'industrie (3,15 %). Ce coup de pouce permet de retrouver les niveaux de rémunération d'avant-crise, et représente la plus forte augmentation observée depuis 10 ans. La tendance devrait s'accentuer en 2023 (+ 3,3 à 3,5 %), dont les grands gagnants pourraient être les employés de la finance, ainsi que les entreprises de nouvelles technologies et des médias.

Les autres leviers des entreprises

Afin de soutenir le pouvoir d'achat des salariés, qui a chuté de 1,2 % au deuxième trimestre 2022, de nombreuses entreprises (57 % des entreprises d'après un cabinet, et 29 % d'après l'autre), ont utilisé de façon massive le levier des primes défiscalisées. Les entreprises se sont également appuyées sur les mesures d'urgence mises en place par l'exécutif, telles que la prolongation jusqu'au 31 décembre 2023 de la prime Macron (devenue "prime du partage de la valeur"), la conversion des RTT en salaire et la défiscalisation des heures supplémentaires. Ces enquêtes ont permis de faire un autre constat : la pratique des augmentations dites générales (touchant l'ensemble des salariés de l'entreprise) est davantage utilisée, notamment pour les employés et les ouvriers. Les augmentations individuelles continuent néanmoins à être prépondérantes chez les cadres.

Une hausse trop faible pour compenser l'inflation

Mais le constat final reste sans appel : si on le rapporte à l'inflation, qui a poursuivi sa course folle en grimpant jusqu'à 6,1 % en juillet, le SMIC a bel et bien diminué de 3,1 % en un an, et ce malgré le panel de moyens utilisés par les entreprises. La hausse des salaires, deux fois moindre que celle des prix, est donc loin de compenser l'inflation. Depuis trois ans, salariés et entreprises continuent à avoir le vent de face. En 2020, ces dernières avaient réussi à maintenir une dynamique d'augmentation des salaires, malgré la crise sanitaire. Mais la situation s'est dégradée en 2021, et les prévisions de hausse des salaires se sont limitées à un niveau bas (+ 1,45 %). Leur objectif était de procéder à un rattrapage en 2022, mais la crise économique les a obligées à faire davantage d'efforts que prévu. Même si une légère embellie a été ressentie en août, avec une diminution du taux d'inflation à 5,8 %, les prévisions pour l'avenir proche sont loin d'être optimistes. En effet, la hausse des prix attendue dans les rayons des supermarchés est évaluée à 10 % d'ici la fin de l'année, compte tenu de l'augmentation des coûts de production et des matières premières agricoles. Petite note d'espoir à laquelle s'accrocher : Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, espère un recul de l'inflation début 2023...