Les retraités français vivant à l'étranger visés par un nouveau dispositif antifraude

Le gouvernement veut lutter contre les fraudes aux retraites. (illustration) (Stevepb / Pixabay)

La chasse aux fraudes concerne toutes les prestations sociales, y compris la retraite. Au total, depuis le lancement du plan lancé par le gouvernement en mai 2023, l’Assurance retraite a déjà détecté près de 200 millions d’euros de préjudice, selon les chiffres du Premier ministre Gabriel Attal présentés le 20 mars dernier. De nouveaux dispositifs vont être mis en place pour renforcer encore le contrôle des retraités, rapporte Capital .

Des partenariats locaux

L'Assurance retraite vérifie déjà les justificatifs qui permettent de déterminer le montant de la pension à attribuer. Les retraités vivant à l’étranger doivent également envoyer chaque année le certificat d’existence, un document prouvant que l'assuré est bien vivant.

Dans certains pays cependant, les informations recueillies par la France sont limitées ce qui augmente le risque de fraudes. Pour faciliter ce travail en Algérie et au Maroc, où vivaient au 31 décembre 2021 plus de 400 000 retraités touchant une pension française, l’organisme a donc noué un partenariat avec une banque algérienne et la caisse de retraite marocaine. Après six mois sans réponse aux autorités françaises, l’assuré qui réapparaît devra effectuer un contrôle d’identité au guichet de ces organismes. Les cas les plus suspects devront ensuite se rendre au consulat.

Un contrôle renforcé pour les plus âgés

Un dispositif particulier a aussi été mis en place en fonction de l’âge. Bercy avait lancé une expérimentation concernant le contrôle des plus âgés vivant en Algérie. Sur 1 000 retraités de plus de 98 ans convoqués, 30 % ne s’étaient pas présentés et leur pension avait été coupée. L’exécutif souhaite étendre ce dispositif aux plus de 85 ans d’ici 2027, dans les pays où la France dispose de peu d’informations.

Enfin, l’Assurance retraite aura accès au Fichier des comptes bancaires français (Ficoba), la liste de tous les comptes bancaires ouverts en France, d’ici fin juin 2024. L’objectif de cet accès est de s’assurer que la pension est bien versée au bon retraité, en vérifiant les données administratives et les coordonnées bancaires.