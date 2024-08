Les réflexes à adopter pour faire des économies d'énergie dans votre nouveau logement

Opter pour des ampoules LED est un bon moyen de faire des économies d'électricité. (Illustration) (qimono / Pixabay)

Intégrer un nouveau logement est l’occasion de prendre de bonnes résolutions. C'est en effet le moment idéal pour faire des économies d'énergie en réduisant sa consommation ou en gérant différemment sa gestion de l’eau, de l’électricité et du gaz. Voici les conseils à suivre pour mettre en œuvre ces nouvelles habitudes, selon SeLoger .

Tout d’abord, il faut avoir en tête que certains appareils sont plus énergivores que d'autres, ce qui se ressent nécessairement sur la facture. D’après l' Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), sont ici visés les radiateurs électriques, les ballons d’eau chaude électriques, les réfrigérateurs, les congélateurs et les sèche-linges.

Investir dans son électroménager

En 2023, l'électroménager représentait en moyenne 44 % de la facture d’électricité des ménages. Une façon de faire des économies d'énergie est de privilégier l’achat d’appareils portant des étiquettes énergie A, A+ ou supérieures. Il est également recommandé de dégivrer régulièrement les réfrigérateurs et les congélateurs, ce qui permet de limiter leur dépense énergétique tout en allongeant leur durée de vie.

Toujours en matière d’électricité, il est conseillé de remplacer les ampoules traditionnelles par des ampoules LED, moins énergivores. Il faut aussi faire attention à bien éteindre les lumières ou les appareils électroniques dès que l’on quitte la pièce ou que l’on ne s’en sert plus. Pour celles et ceux qui auraient du mal à adopter ce réflexe, il existe certains systèmes domotiques qui permettent de tout automatiser pour une gestion optimale.

De nombreux réflexes

En ce qui concerne l’eau, bien régler son chauffe-eau sur une température comprise entre 50° C et 60 °C permet de faire d’importantes économies. il est également conseillé d'installer un récupérateur d’eau dans votre jardin, des réducteurs de débit sur vos robinets et pommeaux, voire un système à double chasse dans vos toilettes.

Enfin, certains travaux peuvent être réalisés pour aller plus loin. Si vous avez une maison, vous pouvez par exemple envisager d’installer des panneaux solaires, une pompe à chaleur ou d’avoir recours à la géothermie. Des fenêtres en triple vitrage peuvent aussi engendrer d'importantes économies, en association avec des rideaux ou des stores thermiques.