Les propriétaires invités à repeindre leur maison en couleur, à Montrouge

Alors que Montrouge (92) comptabilise environ 20 bâtiments colorés, la municipalité veut rendre sa ville «plus attractive».

Attendez-vous à voir les façades de Montrouge (92) retrouver des couleurs. Exit le blanc ou le gris. La mairie invite les propriétaires à repeindre leur immeuble en couleur , à l’occasion d’un ravalement de façade, par exemple. « Chers propriétaires montrougiens, à Montrouge, nous considérons que chaque immeuble, chaque maison est comme une touche subtile, sous le pinceau d’un artiste, qui peint le paysage urbain. Et votre ravalement n’est pas un acte isolé. Il participe à l’œuvre collective, à la beauté de votre ville. En effet, les façades colorées apportent de la gaieté à votre ville. Elles la rendent plus belle, plus attractive », explique le maire de Montrouge Étienne Lengereau, sur le site de la Ville.

L’édile suggère aux habitants d’« oser la couleur ». Il confie au Figaro qu’« il est plus agréable de voir des façades de couleur que des façades grisées ou uniformes. À Montrouge, on se déplace beaucoup à pied, notamment pour faire ses courses. L’idée est d’agrémenter la promenade par de belles maisons, de beaux immeubles . Surtout que ça ne coûte pas plus cher de mettre de la couleur plutôt que du gris ».

Vous devrez toutefois soumettre la teinte choisie à la commission urbanisme de la mairie qui la validera ou non. « Aujourd’hui, aucune couleur n’a été refusée mais si la couleur proposée était trop criarde, on refuserait. Un orange vif n’irait pas par exemple », explique Étienne Lengereau. Un habitant de l’Oise qui avait repeint ses volets en bleu vert sans demander l’autorisation de la mairie a ainsi reçu récemment pas moins de 7 lettres recommandées de la mairie lui notifiant cette erreur. La maison de cet habitant est en effet située dans le périmètre de l’église qui est classée et c’était donc à l’architecte des Bâtiments de France de décider de la couleur des volets et non à lui.

Pas de subvention pour repeindre ses volets

Aujourd’hui, une vingtaine de bâtiments sont colorés à Montrouge, dont celui de Marie-Claude qui a repeint sa maison en bleu au lieu « d’un gris poussière », il y a 15 ans déjà. « Je l’ai fait sans demander à la mairie, mais il faut croire que ça n’a pas posé de problème, bien au contraire, puisqu’on incite les autres à faire la même chose aujourd’hui », se réjouit-elle auprès du Parisien . C’est d’ailleurs à la suite de plusieurs réalisations d’origine privée que la municipalité a eu cette idée, comme le confie le maire au Figaro .

L’initiative du maire de Montrouge n’est pas isolée. En mars 2018, son homologue de Brest incitait déjà ses administrés à repeindre leurs façades en couleur en échange d’une subvention forfaitaire de 700 euros par maison et de 1400 euros pour un immeuble composé d’au moins deux logements. À Montrouge, aucun coup de pouce financier n’est proposé aux habitants, l’initiative reposant « sur le mode du volontariat », explique le maire.