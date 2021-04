Les propriétaires bailleurs n'ont payé que 100 euros d'entretien en 2020

Avec les confinements, les frais à la charge du propriétaire pour les logements qu'il loue, ont fondu de plus de la moitié en un an.

Être propriétaire, ce n'est pas seulement entretenir le logement qu'on occupe mais aussi celui (ou ceux) qu'on loue. Et cela a un coût. Avec les différents confinements, il a fondu de plus de la moitié en 2020. De 240 euros en moyenne en 2019, il est passé à 96 euros en 2020, selon Flatlooker, spécialisée dans la gestion locative en ligne. Soit une chute de 60%! «Les locataires ont été moins présents dans leur logement durant les confinements et ceux qui étaient en télétravail ont plutôt géré leurs problématiques eux-mêmes», explique Nicolas Parisot, cofondateur de Flatlooker.

Ce budget moyen, on s'en doute, varie d'une ville à l'autre, d'une adresse à l'autre ou encore d'un logement à l'autre selon notamment sa taille. Mais l'étude a souhaité se pencher plutôt sur la répartition de ses 96 euros. Sachez que 41% de cette somme a été consacrée aux travaux de plomberie et de chauffage, selon cette étude réalisée sur un échantillon de 1000 logements en métropole. Soit un peu plus de 39 euros pour l'année 2020. Environ 13 euros ont été déboursés pour réparer les dégâts des eaux. Arrivent en troisième position les problèmes d'électricité (remise aux normes et réparation du réseau électrique) qui ont coûté aux propriétaires près de 11 euros.

Attention à la durée des travaux!

Ces trois travaux sont non seulement les plus coûteux mais aussi parmi les plus «fréquents». Les frais de plomberie/chauffage interviennent tous les ans, les dégâts des eaux, tous les 2,5 ans et les incidents électriques, tous les 3 ans, selon Flatlooker (qui rappelle que ces données dépendent de l'ancienneté du logement et de l'entretien de l'immeuble). Mais, parmi eux, s'est glissé un intrus: l'électroménager et l'ameublement. Ces travaux interviennent tous les deux ans mais ils ne sont pas les plus coûteux pour les propriétaires (5% des 96 euros dépensés en 2020, soit presque 5 euros).

Coûteux, fréquents et aussi longs à traiter. Il faut cinq à six échanges (un échange = un aller-retour) pour régler un incident technique, selon Flatlooker, là ou deux suffisent pour une tâche administrative (loyers, charges de copropriété, impôts, APL...). Cette statistique est d'autant plus importante qu'elle pourrait impacter le loyer que le propriétaire touche. En effet, en cas de travaux de plus de 21 jours, le locataire peut réclamer une diminution de loyer, comme le prévoit la loi (article 1724 du code civil). Pire: si les travaux rendent le logement inhabitable, il peut demander une rupture de son bail.