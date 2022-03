Alors que le pouvoir d'achat est clairement la thématique favorite des Français à la veille des prochaines présidentielles, les candidats essèment des propositions qui, en allégeant la fiscalité ont vocation à renflouer le porte-monnaie de leurs concitoyens. Voyons quelques-unes de ces mesures, défendues par les principaux candidats…

Les propositions des candidats en matière d'impôt sur le revenu / iStock-Richard Villalonundefined

Marine Le Pen propose d'exonérer d'IR les moins de 30 ans

Qu'ils soient chômeurs, étudiants, fondateurs de startup ou footballeurs professionnels, dès lors qu'ils ne seront pas encore trentenaires, ils seront exonérés d'IR ! C'est la proposition choc de Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement National, pour qui l'âge serait donc un critère décisif dans l'éligibilité à l'impôt…

Jean Luc Mélenchon ajoute des tranches au barème de l'IR

Pour mémoire, le barème progressif est aujourd'hui composé de 5 tranches taxées à 0%, 11%, 30%, 41% et 45%. Jean Luc Mélenchon milite pour plus de progressivité. Il instaurerait donc 14 tranches, et passerait le taux marginal maximum de 45 à 65% (ce qui est similaire à ce qui avait été appliqué sous François Mitterrand).

Même combat pour Yannick Jadot

Le candidat d'Europe-Ecologie-Les-Verts, plaide globalement, pour un abaissement de la fiscalité appliquée aux classes populaires et un relèvement de celle appliquée aux ménages les plus aisés. Il opte donc, comme JLM, pour un barème plus large… Soit 13 tranches, dans son programme.

Valérie Pécresse veut défiscaliser la totalité des heures supplémentaires

Alors qu'actuellement les heures supplémentaires sont défiscalisées, mais soumises à un plafond de 5.000 euros par an. Valérie Pécresse, la candidate LR et présidente de la région Île-de-France, se contente de proposer de faire sauter ce plafond.

Éric Zemmour propose de doubler le quotient familial

Le quotient familial (dont l'objectif est « d'ajuster le montant de l'impôt aux capacités contributives ») désigne le nombre de parts affectées à chaque foyer fiscal pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Ainsi, plus le foyer compte d'enfants, plus l'impôt est minoré. Cependant, il existe un plafonnement de cette économie d'impôts. Il concerne chaque demi-part s'ajoutant à la 1ère part (pour un célibataire, veuf ou divorcé) ou aux 2 premières parts pour un couple marié ou pacsé. Aujourd'hui, le plafond de réduction d'impôt s'élève à 1.570 euros par demi-part supplémentaire. Le candidat du parti Reconquête propose de doubler ce plafond et de le porter, donc, à 3.140 euros… Une mesure qui, d'après les économistes, profiterait aux ménages les plus aisés, et ayant plusieurs enfants.

Emmanuel Macron : opération séduction à destination des couples non-mariés

L'actuel Président propose en effet que les couples en union libre (soit 21% des couples / 8 millions de Français), puissent faire une déclaration commune d'IR. Cela leur permettrait, en moyenne, de faire baisser leur fiscalité de 12%.

Anne Hidalgo peu disserte sur le sujet de l'IR

Interrogée par Les Echos sur ses projets en matière de fiscalité, la candidate du Parti socialiste et Maire de Paris a déclaré : « Pour la réduction des inégalités, le financement de la transition écologique et le renforcement de l'éducation et de la santé, je crois davantage à la création de valeur, et en une meilleure répartition de la valeur ajoutée au profit des salaires, qu'à une nouvelle réforme en profondeur de l'impôt sur le revenu. » … Dont acte !