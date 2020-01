Les prix immobiliers vont continuer de grimper en France en 2020

INFOGRAPHIES - Les experts de l'immobilier anticipent une nouvelle année dynamique et un marché français plus que jamais à deux vitesses.

Pas de pause pour les prix de l'immobilier en France. De l'avis des experts, ils devraient continuer d'augmenter. Le site d'estimation immobilière Meilleursagents prévoit une hausse de 1,5% des prix dans l'Hexagone en 2020. Cette progression masque une réalité installée depuis plusieurs années: les prix stagnent voire reculent dans les zones rurales (+0,5% en 2020 selon Meilleursagents) et flambent dans les grandes villes notamment à Paris. «Les dix plus grandes villes françaises devraient enregistrer une augmentation de l'ordre de 5% et Paris intra-muros pourrait quant à elle voir ses prix flamber à nouveau de 6%», explique Thomas Lefebvre, directeur scientifique de Meilleursagents. C'est à Nantes et Toulouse que devrait être enregistrée la plus forte hausse: +9%.

Le réseau immobilier Century 21 s'attend également à voir les prix progresser en France mais seulement au premier semestre. Le marché immobilier étant très dynamique depuis cinq ans (avec un record de près d'1,075 million de transactions en 2019 selon la Fédération nationale de l'immobilier), le stock de biens disponibles s'est réduit alors que les projets d'achat sont toujours plus nombreux. «Les négociations sont faibles et rapides, sans incidence sur les délais de vente. Dans ce contexte, les vendeurs pourraient être tentés d'élever leurs prétentions financières. Ce serait une erreur», analyse Laurent Vimont, son président.

Risque de pénurie dans les «villes dynamiques»

C'est ainsi qu'au second semestre, Century 21 anticipe un «ajustement» du fait d'une possible contraction du montant des crédits, liée aux restrictions conseillées par les autorités aux banques. Ce qui compliquerait l'accès à la propriété à certains ménages. «Un risque de pénurie de biens existe dans les villes dynamiques où il devient compliqué d'acheter», prévient Jean-Marc Torrollion, président de la Fédération nationale de l'immobilier.

Pour Christine Fumagalli, présidente du réseau Orpi, «remettre des biens sur le marché et contenir la hausse des prix seront les enjeux majeurs auxquels il faudra répondre en 2020». «Le CDI n'est plus la norme. C'est pourquoi il est nécessaire de faire évoluer les pratiques en matière d'accès au logement pour mieux correspondre au niveau de vie des locataires. Les mentalités des propriétaires-bailleurs doivent évoluer», souligne-t-elle.