Les JO permettent aux loueurs de se prendre de luxueuses vacances ailleurs

Profitant de la location au prix de leur logement ou voulant fuir la foule, les résidents des villes hôtes des JO prennent de coûteuses vacances loin de chez eux, selon une récente étude.

On a beaucoup parlé des perspectives de gains des propriétaires qui loueront un logement durant les JO 2024 , mais pas de ce qu’ils feraient de cet argent. Une étude menée par le portail de petites annonces Gens de confiance lève un coin du voile sur ce phénomène. À cinq mois de ce rendez-vous incontournable, le site recense un bond de 50% des réservations des résidents des villes hôtes sur la période du 26 juillet au 11 août. Ses dirigeants y voient une volonté d’exode des Parisiens durant les épreuves, un phénomène qui se ressent également dans d’autres villes accueillant les Jeux telles que comme Lyon, Lille , Nantes, Bordeaux, et Marseille .

«On constate même trois fois plus de réservations sur Gens de Confiance aux dates des épreuves que sur la période du 12 au 25 août. Cette hausse est bel et bien liée à l’organisation des JO. Les festivités boostent le départ des résidents ailleurs en France, quitte à casser leur tirelire» , précise Bertille Marchal, porte-parole de la plateforme. Car outre la forte demande, le site enregistre un bond impressionnant des budgets. Pour les résidents de Bordeaux, ce budget a ainsi plus que doublé (voir le tableau ci-dessous). «L’augmentation des coûts de la vie y est pour quelque chose mais l’inflation n’explique pas tout, poursuit-elle . On ressent ici une envie de se faire plaisir et les vacances restent la plus belle opportunité.»

Morbihan, Landes et Vendée

En moyenne, sur une période de 10 jours, le budget consacré aux prochaines vacances d’été sera ainsi de 12.573€ pour 8 personnes selon cette étude (contre 6572€ pour 7 personnes en 2023 sur la même période pour cette même plateforme). Côté destinations les plus prisées de ceux qui semblent fuir les JO, on retrouve le Morbihan, le Var et la Loire-Atlantique, suivis de la Corse et de la Vendée. Les Lyonnais, de leur côté, optent principalement pour les Landes, la Vendée et la Charente-Maritime. Les Nantais se dirigeront quant à eux vers la Charente-Maritime et le Morbihan. Les Bordelais sont partagés entre la Vendée, la Dordogne, les Alpes-Maritimes, la Charente-Maritime, les Pyrénées-Atlantiques et le Gers. Enfin, les Marseillais mettront le cap à l’Ouest, dans les Côtes-d’Armor, en Vendée et en Gironde.

Des tendances qui poussent le site Gens de confiance à réviser la devise des JO pour ces vacanciers qui veulent une location plus loin, plus chère et plus grande! C’est ainsi qu’ils optent pour des surfaces plus grandes, en moyenne près de 2 pièces en plus, et un groupe plus nombreux d’une à deux personnes en moyenne. Des évolutions qui s’expliqueraient par les revenus supplémentaires générés par la mise en location de leur propre appartement.