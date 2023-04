Les Français ont déboursé 81 euros de plus pour faire leurs courses ce début d’année par rapport à 2022

Les Français se seraient prioritairement restreints sur les produits d’hygiène et de beauté (- 10 %). (Tumisu / Pixabay)

Selon le panéliste NielsenIQ, les Français ont dépensé 81 euros en plus pour faire leurs courses sur les trois premiers mois de l’année 2023, par rapport à la même période l'année dernière. En parallèle, le volume des achats et le panier moyen ont baissé, alors que la fréquence d'achat a augmenté.

Une baisse des achats

Dans le détail, cette hausse est d’autant plus importante qu’il y a de membres dans le foyer. Une personne vivant seule a ainsi dû payer 63 euros supplémentaires en moyenne, alors qu’un foyer de trois personnes a déboursé 102 euros supplémentaires, et un foyer de cinq 117 euros.

En parallèle, les Français ont moins acheté, avec un volume d'achat en baisse de 1,5 % en moyenne. Ici, ce sont en particulier les familles des villes moyennes qui seraient concernées, avec 2,5 % de baisse de volume des achats dans les villes entre 20 000 et 30 000 habitants et 3,6 % de baisse pour les foyers de plus de quatre personnes. Le volume des achats s'est aussi réduit de 4,5% en moyenne pour les classes moyennes supérieures sur la même période.

Des restrictions sur certains produits

Précisément, en fonction du nombre d’unités achetées par foyer, les Français se seraient prioritairement restreints sur les produits d’hygiène et de beauté (- 10 %), les produits d'entretien (- 6 %) et les rayons frais type boucherie, poissonnerie et rayon fruits et légumes (- 5 %). A l’inverse, les niveaux d’achat des produits en épicerie salée et sucrée et des produits laitiers se sont quasiment maintenus au même niveau que l’année dernière.

Enfin, NielsenIQ a mis en avant le fait que les Français vont plus souvent dans les magasins, mais achètent moins à chaque passage. Le panier moyen a en effet diminué de 7,5 % sur janvier-mars 2023, alors que la fréquence d'achat augmenté de 6,5 %. Le panier moyen a notamment particulièrement baissé chez les foyers de plus de quatre personnes (10,4 %) et chez les classes moyennes supérieures (10,3 %).