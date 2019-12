Les fameux calendriers du facteur rapporteraient près de 100 millions d'euros chaque année

Chaque année, les postiers vendent entre 8 et 10 millions de calendriers lors de la « tournée des étrennes ». Quatre éditeurs se partagent ce marché lucratif.

Près de 100 millions d'euros : c'est la manne financière que représenterait le fameux calendrier du facteur. Cette tradition qui remonte à Louis XIV a toujours autant de succès. Les postiers vendent en effet chaque année entre 8 et 10 millions d'exemplaires et les Français donnent en moyenne entre 8 et 10 euros pour la « tournée des étrennes », rapporte Le Monde. Un moyen pour les employés de La Poste de compenser l'absence de treizième mois.

« Un marché d'épicier »

Quatre éditeurs français se disputent ce business juteux : Oberthur, leader du secteur avec près de 40% du marché, Oller, Lavigne et Cartier-Bresson. Isabelle Dragonne, directrice marketing et commerciale d'Oberthur, évoque « un marché d'épicier » et « une vraie bagarre, presque un jeu d'échec ». Car aucun accord, aucun contrat, n'est passé avec La Poste qui ne lance d'ailleurs pas d'appel d'offres pour cette activité. « Il faut se placer dans la bonne case pour prendre des parts de marché », explique-t-elle au quotidien.

Ce sont les salariés eux-mêmes qui sont à l'initiative de cette opération annuelle. Ils commandent leurs calendriers dès mars auprès des quatre éditeurs et règlent généralement la note après avoir touché leurs étrennes, en janvier. Chaque exemplaire coûte entre 1,81 et 1,82 euro, ce qui leur assure une belle marge.