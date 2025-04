Les défenseurs de cette chapelle ne veulent pas qu’un futur immeuble de 12 mètres de haut lui fasse de l’ombre

Une chapelle du 17e siècle va devoir cohabiter avec un immeuble contemporain, ce qui provoque l’ire d’une association pour la sauvegarde la Chapelle des Vignes, près d’Angers.

Construire de nouveaux édifices, c’est s’attirer les foudres des habitants . Ici, un nouvel immeuble de deux étages en construction près d’Angers, à Feneu, inquiète l’association pour la sauvegarde de la chapelle des Vignes, qui vient d’être restaurée. Cet édifice date de 1648 et les membres de l’association craignent que le futur bâtiment lui fasse de l’ombre.

« Nous contestons la construction d’un immeuble à proximité d’une chapelle restaurée datant de 1648, patrimoine du village de Feneu et restaurée par les membres de l’association de sauvegarde de la chapelle des vignes. Sans être opposé au lotissement, nous ne souhaitons pas qu’un édifice du 17e siècle cohabite avec un immeuble contemporain. D’autant que le projet ne nous a jamais été présenté sous cette forme puisqu’un étage a été rajouté », explique René Duveau, président de l’association, au Figaro . Selon lui, « il était prévu la construction de maisons individuelles dans les plans présentés lors des réunions présentant le projet ».

« L’immeuble est situé à 30 mètres et il fait douze à treize mètres de haut. On craint qu’il jure à côté de notre chapelle vieille de 400 ans », s’attriste Lionel Mortreux, le secrétaire de l’association pour la sauvegarde de la chapelle des Vignes, auprès de Ouest-France . Il assure ne pas être opposé à la construction de l’immeuble mais réclame qu’il soit éloigné de la chapelle..

387 demandes de logements

Pour le constructeur, il n’existe que deux solutions : ou construire l’immeuble en hauteur ou l’étendre et manger des terres agricoles. « Ceux qui ont besoin d’un logement dans leur commune ne sont pas ceux qui s’opposent à ce projet. À Feneu, j’ai 387 demandes de logements. Pour cet immeuble, si on ne le monte pas, il faudra l’étendre. Et on ne sera plus à 30 mètres de la chapelle mais à 15 mètres ! », s’exclame Pierre Calonec, le directeur de développement Ouest d’Amétis, le constructeur.

Le maire de Feneu désire que l’immeuble ne s’élève que sur un étage, ce qui serait « plus respectueux du patrimoine que l’on trouve dans les communes rurales », selon lui. C’est d’ailleurs ce qui était prévu lors des réunions selon lui. Le lotissement qui doit voir le jour sera composé de 40 lots et s’inscrira dans le cadre du dispositif d’accession abordable à la propriété. Le permis de construire n’est pas encore signé. Affaire à suivre.