Les 4 effets inattendus de la fin du ticket de caisse

Dans un souci écologique, l'impression des tickets de caisse ne sera plus automatique. Initialement prévue pour une application au 1er avril, la mesure a été repoussée au 1er Août ou au 1er Septembre. Une bonne nouvelle pour la planète, mais peut-être moins pour les consommateurs…

Vous n'en pouviez plus de dire "non merci" ou "ce n'est pas la peine" lorsque l'on vous présentait le ticket de caisse ? L'impression de ces reçus ne sera plus automatique. Initialement prévue pour le 1er avril, cette mesure a été repoussée pour une application au 1er Août ou au 1er Septembre 2023. Bien entendu, il sera toujours possible de l'obtenir, mais ce sera désormais à chaque client d'en faire expressément la demande. Un changement qui suscite de vives inquiétudes dans les rangs des associations de consommateurs, dont douze ont cosigné un communiqué commun dénonçant les effets pervers de la fin des tickets distribués automatiquement à la caisse.

1. Un moyen pour les magasins de récupérer les données de leurs clients

Avec environ 30 milliards de reçus imprimés chaque année lors de passages à la caisse, la mesure visant à limiter l'impression des tickets de caisse touche du doigt un enjeu sensible : l'écologie. Toutefois, les 12 associations ayant publié un communiqué commun en avril 2022 ont aussi souligné les possibles effets néfastes de ce changement sur les clients eux-mêmes.

En effet, pour récupérer leur ticket de caisse, les consommateurs en faisant la demande pourront parfois choisir de recevoir leur facturette directement par mail ou par téléphone. Une aubaine pour les commerçants, qui pourront ainsi alimenter leurs fichiers clients, avec la crainte "d'entraîner l'essor de publicités intrusives ou non désirées". La Cnil elle-même alerte les consommateurs sur cette dérive possible : "La récupération du ticket par voie dématérialisée présente parfois plus de risques pour le respect de votre vie privée car elle implique, dans certains cas, la communication de vos coordonnées".

2. Des remboursements et des prises en garantie problématiques

Initialement prévue pour le 1er janvier 2023 et repoussée pour des raisons techniques de mise en œuvre au 1er avril, la mesure n'a pas vocation à supprimer totalement les tickets de caisse, mais seulement à rendre leur impression moins systématique. En effet, ce seront les clients qui devront en faire la demande.

Ce procédé inquiète les associations de consommateurs : "La suppression par défaut du ticket porte les germes d'une explosion des situations où le consommateur sera privé de la possibilité de faire valoir ses droits". En effet, en cas d'oubli, demander un remboursement ou faire jouer la garantie deviendra alors beaucoup plus complexe. En effet, pour toutes ces opérations, la preuve de l'achat reste nécessaire.

3. Un outil de gestion budgétaire mis au placard

Avec des tickets de caisse qui ne seront plus imprimés automatiquement, le risque est que les ménages aient de plus grandes difficultés à gérer leurs comptes au quotidien. En effet, le ticket de caisse peut permettre de faire ses comptes, et donc d'améliorer la gestion de ses dépenses. La CLCV recommande ainsi que l'impression non-automatique ne s'applique qu'aux petits achats, inférieurs à 25 euros, et que tous les règlements supérieurs à ce seuil fassent l'objet d'une impression automatique.

4. Une recrudescence de paiements frauduleux ou erronés

Les associations se méfient aussi du risque d'erreur ou de fraude avec le paiement sans contact en cas de non-impression. « Sur les terminaux de paiement, il est tout à fait possible que le commerçant tape le montant à payer sans que le client le voie s'afficher. Le ticket est alors son seul moyen de vérifier qu'il règle bien la somme qu'il doit au professionnel », explique ainsi l'UFC-Que Choisir.