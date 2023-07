Les taux d’usure, révisés sur une base mensuelle depuis le 1er février dernier, ont dépassé le seuil symbolique des 5% pour les prêts de 20 ans et plus au 1er juillet. Si les banques bénéficient d’une plus grande marge de manœuvre, les emprunteurs devront payer plus cher.

Le taux d’usure dépasse les 5%-iStock-Perawit Boonchu

5% en moyenne au 1er juillet

Le taux d'usure, qui établit le taux maximum auquel une banque peut octroyer un crédit, est révisé mensuellement depuis le 1er février dernier. Ce taux plafond, destiné à protéger les consommateurs des éventuels taux abusifs pratiqués par les établissements bancaires, comprend l’ensemble des frais relatifs à un prêt immobilier (taux de crédit, assurance emprunteur ou encore commissions des courtiers). Depuis le 1er février dernier, les différents taux d’usure sont calculés mensuellement par la Banque de France, dans l’optique de faciliter l’accès au crédit immobilier et fluidifier les transactions. Au 1er juillet, ils atteignaient ainsi 4,84% pour les emprunts allant de 10 à moins de 20 ans et 5,09% pour ceux s’étirant sur 20 ans et plus. Le taux d’usure n’avait pas dépassé les 5% depuis 2012.

Que signifie la hausse du taux d’usure ?

L’augmentation du taux d’usure permet aux établissements financiers de bénéficier d’une plus grande marge de manœuvre dans l’octroi de crédits immobiliers aux ménages. D’un autre côté, les taux de crédit en hausse réduisent la solvabilité de certains dossiers. En France, le prêt à taux fixe supérieur à 20 ans est le crédit le plus populaire auprès des acquéreurs. Si les experts prédisent une stabilisation des taux pour la suite de l’année, ils n’excluent pas de nouvelles hausses début 2024.

Une « mauvaise nouvelle » pour les emprunteurs ?

Sandrine Allonier, porte-parole de Vousfinancer, déplore : « ce serait une mauvaise nouvelle pour les emprunteurs dont la capacité d’emprunt chuterait encore davantage, et qui, sans une forte baisse des prix, seraient encore davantage dans l’incapacité d’acheter. » La hausse des taux pénalise en effet les emprunteurs qui, à mensualités égales, voient leur capacité d’emprunt réduite. À l’inverse, Maël Bernier, porte-parole de Meilleurtaux, estime qu’un crédit plus cher vaut mieux que « pas de crédit du tout ». Les hausses du taux d’usure devraient notamment permettre de débloquer l’accès au crédit des emprunteurs de plus de 45 ans, généralement pénalisés par le coût de l’assurance emprunteur. Rappelons que la nouvelle règle de calcul du taux d’usure, dont l’échéance initiale était fixée au 1er juillet, a été étendue jusqu’à la fin de l’année.