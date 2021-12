Le succès inattendu des blobs, commandés en masse au Père-Noël

Les expériences spatiales de Thomas Pesquet ont fait de cet être étrange la coqueluche des enfants. Les commerçants spécialisés croulent sous les demandes.

« On se pensait prêts pour Noël, on ne l'est pas du tout ». Surchargé de commandes, Arnaud Peyron, président de l'entreprise Blob Shop, a dû temporairement fermer son site Internet. Alors qu'il enregistrait à ses débuts, en septembre dernier, une dizaine de commandes par jour, celles-ci ont progressivement explosé à l'approche des fêtes. Au point que l'entreprise a enregistré plus de 800 nouvelles commandes pour la seule journée du 14 décembre.

» LIRE AUSSI - Audrey Dussutour: «Le blob, cet être inclassable»

Blob Shop est spécialisée dans la vente en ligne des blobs, ces êtres unicellulaires étranges à l'aspect peu ragoûtant, qui ressemblent à de magnifiques moisissures de couleur jaune, orange ou rouge. Gloutons, ces organismes peuvent doubler de taille en une nuit. Outre Blob Shop, il existe plusieurs sites spécialisés, comme Le Labo du blob. Tous proposent un produit assez similaire : un kit pour la culture du blob, contenant un échantillon de cet organisme - souvent de la souche Badhamia - , des boîtes de pétri, de l'agar-agar pour l'aider à se déplacer, de l'avoine pour le nourrir, une notice d'utilisation, etc. Ces kits se vendent comme des petits pains, au point que plusieurs sites expliquent fermer temporairement pour cause de rupture de stock.

Bête de foire

Pourquoi un tel succès de ce myxomycète ? Pour en trouver l'origine, il faut remonter au dernier séjour de Thomas Pesquet à bord de la station spatiale internationale. L'astronaute s'était livré à des expériences sur des échantillons de blobs, envoyés à bord de l'ISS en août via le vaisseau cargo Cygnus NG-16, et avait partagé ses aventures «blobesques» sur Twitter. Auparavant, plusieurs milliers de spécimens issus de la même souche avaient également été distribués à plus de 350.000 élèves d'écoles, de collèges et de lycées. Ces derniers avaient ainsi mené des expériences en classe, parallèlement à celles que menaient Thomas Pesquet.

Il n'en fallait guère plus pour rendre le blob populaire. Les élèves conquis par cette drôle de bestiole en ont rapidement vanté les mérites à leurs parents, qui y ont vu le moyen de mettre des outils de laborantins entre les mains de leurs enfants. Comme Marc Zaffagni, habitant des Alpes maritimes et père d'Alexis, 12 ans. Son fils a découvert l'étrange créature en classe de sciences. «Il était déjà passionné par tout ce qui touche aux sciences de la vie et élevait tout un tas d'insectes, fourmis, cloportes, gecko... Pour lui, c'est un cadeau éducatif assez génial, il va apprendre tout un tas de choses, comme mettre en place des protocoles scientifiques.»

» LIRE AUSSI - Les «blobs» se parlent sans avoir besoin de cerveau

Outre l'aspect éducatif, les commerçants mettent en avant l'aspect ludique. Les notices fournies dans les coffrets vendus expliquent comment révéler « l'intelligence » du blob en lui faisant « résoudre » des labyrinthes. En effet, la chose a naturellement horreur de certaines substances, comme celles que l'on trouve dans les encres des stylos marqueurs. En en badigeonnant les murs du labyrinthe fourni dans le kit, les enfants balisent ainsi un chemin pour le blob, toujours désireux de s'étaler davantage.

La bulle du blob ?

L'idée marketing fait mouche : les commandes se mettent à grimper à l'approche des fêtes. Mais elles explosent littéralement le 14 décembre, jour où la radio France inter diffuse un article sur le nouveau succès commercial du blob. Ce jour-là, les commandes sur le site Le Labo du blog sont multipliées par 10.

Faut-il voir dans ce succès commercial soudain les prémices d'une activité pérenne ? Pas sûr, car les blobs sont divisibles à l'infini. Si cette caractéristique contribue à les rendre intéressants, elle implique aussi que n'importe qui en possession d'un spécimen peut le dupliquer autant que bon lui semble pour revendre les nouveaux blobs ainsi créés. Même si son succès commercial s'avérait éphémère, la bestiole a au moins gagné sa place au pied du sapin.