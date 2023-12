Le salaire à la demande-iStock-Bet_Noire

Le salaire à la demande : un acompte et non une avance

Le salaire à la demande permet aux salariés de toucher une partie de leur salaire non plus à la fin du mois mais en fonction des jours déjà travaillés. Par exemple, en milieu de mois, le salarié peut toucher 50% de son salaire. À noter que la demande peut être faite plusieurs fois dans le mois. Ce qui compte, c’est que les jours demandés aient déjà été travaillés, autrement il s’agit d’une avance sur salaire. Selon l’article L. 3242-1 du Code du travail, un employeur ne peut pas refuser un acompte sur salaire à un salarié mensualisé qui en fait la demande. En revanche, rien ne l’oblige à verser une avance à son salarié.

Une indépendance financière bien pratique pour les salariés

En décembre 2022, une étude réalisée par OpinionWay pour Rosaly pointait que 49% des salariés français aimeraient recevoir leur salaire à la demande. Un pourcentage qui s’explique par le fait que 60% des Français ont déjà été à découvert, dont 47% à cause d’un retard de paiement de salaire. Ce découvert empêcherait 57% à acheter une simple baguette de pain. L’intérêt pour les salariés du salaire à la demande est donc de mieux gérer leurs finances en bénéficiant d’une plus grande flexibilité.

Quelles sont les démarches à suivre ?

Le salaire à la demande peut soulever certaines questions concernant la gestion du dispositif. Cependant, plusieurs fintechs comme Stairwage ou Rosaly proposent une expérience répondant à ce besoin. En seulement quelques clics, le salarié peut faire sa demande d’acompte à son employeur. Mais aussi connaître le montant de son solde en temps réel. Ensuite rien de bien sorcier, l’employeur ou le service de ressources humaines approuve la demande et les fonds sont directement transférés sur le compte en banque du salarié. Grâce à ces plateformes, le salarié peut suivre en direct ses finances mais surtout n’a plus besoin de se rendre dans le bureau de son supérieur pour demander un acompte.

L’intérêt pour les entreprises ?

Par ailleurs, les entreprises pourraient être réticentes à verser le salaire à la demande à leurs employés pour une question de trésorerie. Cependant, certaines plateformes proposent d’avancer les fonds aux entreprises. Celles-ci ont tout intérêt à adopter cette pratique pour plusieurs raisons. D’une part, cela permet de valoriser sa marque employeur grâce à ce dispositif social. D’autre part, l’image de l’entreprise n’en sera que valorisée aux yeux des salariés puisque cela démontre une volonté d’innover et d’être au fait des nouvelles technologies et tendance sociétales. La flexibilité financière permet également de fidéliser les employés en leur prouvant qu’il est possible d’avoir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Enfin, le salaire à la demande peut aider à réduire le stress lié aux finances et ainsi permettre un meilleur épanouissement au travail.