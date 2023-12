Le roi Charles III collecte l’argent des morts pour rénover son patrimoine immobilier

Les Britanniques qui meurent sans testament ni héritier connu se voient ponctionner leurs biens immobiliers par la royauté. Les fonds sont pourtant supposés être destinés à des œuvres caritatives.

Une ferme du 19e siècle au centre du village de Cloughton, dans le Yorkshire, en Angleterre, propriété de la Couronne britannique, a été rénovée et modernisée et est désormais louée pour 1450 livres sterling par mois, soit 1690 euros. Une rénovation rentable pour le roi Charles III qui perçoit les revenus locatifs. Mais comment parvient-il à financer les travaux de rénovation de cet actif appartenant à la Couronne? Réponse: le roi ponctionnerait les revenus de personnes décédées sans héritier connu et sans testament afin de financer les travaux de rénovation du patrimoine immobilier loué par le royaume à des fins lucratives.

Une maison appartenant à un informaticien de Liverpool décédé à l’âge de 50 ans et n’ayant pas d’héritier a ainsi été vendue aux enchères pour 75.000 livres sterling , soit 87.500 euros. Un moyen de financer les travaux de la Couronne. Une révélation retentissante du Guardian qui assure qu’initialement les fonds collectés sur les biens vacants sont censés être reversés à des œuvres caritatives et non tomber dans les mains du roi. Seul un pourcentage infime de ces revenus serait finalement dédié aux œuvres caritatives. Or, lors des dix dernières années, le duché a collecté plus de 60 millions de livres sterling de fonds, soit près de 70 millions d’euros. Les fonds sont en fait utilisés pour financer des rénovations de maisons de ville, gîtes ruraux, bâtiments agricoles et même d’une ancienne station-service. Ainsi, ces domaines en décrépitude sont désormais quasi flambant neufs et sont dotés de nouveaux toits, de fenêtres à double vitrage et de chaudières performantes.

Un dispositif autorisé par la loi

« Ce n’est pas éthique, ce n’est pas juste », déplore une amie de Taylor, une directrice de crèche à la retraite décédée d’une crise cardiaque et dont le bungalow a été saisi par des représentants de la famille royale. Comment la Couronne peut-elle collecter les actifs financiers appartenant à des personnes décédées sans testament ou sans parent proche connu? Certaines régions d’Angleterre ont des liens historiques avec la royauté. C’est le cas des duchés de Cornouailles et de Lancastre qui peuvent ainsi réclamer les biens des personnes décédées sans testament si aucun parent ne peut être retrouvé.

Une règle dont les origines demeurent un mystère. Au Moyen-Âge, Henri III se saisit des terres d’un seigneur féodal rebelle et les donne à son fils. Des terres nommées duché de Lancastre et dont les revenus étaient perçus par la royauté. Des années plus tard, en 1925, le Parlement adopte une loi qui permet aux duchés de collecter les biens des personnes décédées. Lors de la Seconde Guerre mondiale, le roi George VI a touché des revenus des biens vacants des soldats et aviateurs tués. Dans les années 1980, le duché se rétracte et assure que les revenus issus des biens vacants seront reversés à des œuvres caritatives. Mais aujourd’hui, la totalité de ces revenus est donc loin d’être entièrement consacrée à des associations. Une source proche du duché a déclaré que les initiés du duché considéraient ces fonds comme de «l’argent gratuit» ou «une caisse noire».