Le risque de submersion va-t-il sauver cette villa balnéaire de la destruction?

La démolition de la Villa Chimère aux Sables d’Olonne pour ériger un immeuble à sa place semble compromise. Elle serait effectivement placée en zone inconstructible.

La Villa Chimère implantée aux Sables-d’Olonne, en Vendée (85) ne sera-t-elle bientôt plus qu’une chimère? Cette villa emblématique de l’architecture balnéaire, construite en 1876, fait l’objet d’une bataille acharnée depuis 2017. Son propriétaire souhaite la détruire pour la remplacer par un immeuble de 7 étages mais la municipalité veut préserver cet élément du patrimoine local. Désormais, le risque de submersion marine vient s’immiscer dans le feuilleton judiciaire qui oppose le propriétaire à la mairie.

Tout commence lorsque le propriétaire de la villa Chimère souhaite détruire cette villa dont il ne reste parmi les éléments d’origine que des ferronneries rouillées et de la peinture qui s’effrite. Il préférerait la raser pour y ériger un immeuble comparable aux deux autres édifices voisins, situés sur la promenade Wilson, anciennement du Maréchal-Joffre. La mairie refuse de délivrer une autorisation de démolir au propriétaire. Ce dernier conteste cette interdiction auprès du tribunal administratif de Nantes qui rejette sa requête. Toutefois, la cour administrative d’appel de Nantes lui accorde le droit de démolir la villa tout en refusant le permis de construire déposé. Insatisfait, le propriétaire décide de porter l’affaire au Conseil d’État jeudi 9 mars, en assurant que l’argument invoqué pour justifier le refus du permis de construire, à savoir un risque de submersion marine, n’est pas valable.

Un risque pour les promeneurs et non pour la villa?

Sa villa se situe dans une zone correspondant aux « risques de chocs mécaniques (dus aux volumes d’eau soulevés par la pression exercée par les vagues) » qui, selon lui, « ne concerneraient pas les bâtiments, mais seulement les promeneurs », rapporte Ouest-France . Le rapporteur public, chargé de l’instruction du dossier, rappelle que la villa se trouve en zone rouge, inconstructible donc et que le risque de submersion existe bel et bien. Il assure que « la délivrance d’un permis de construire n’est pas possible, car il nécessiterait des modifications substantielles, comme la suppression des ouvertures et la surélévation du rez-de-chaussée ainsi que la création de zones refuges ». Il propose donc le rejet du pourvoi. Le Conseil d’État rendra sa décision dans les prochaines semaines.

Selon le ministère de la Transition écologique, plus de 50.000 logements devraient être concernés en France par l’érosion côtière et la submersion d’ici 2100. Du côté des ménages, d’après un sondage Opinion Way pour l’Observatoire national du cadre de vie, pas de désamour pour les villas situées en bord de mer. Lorsqu’on les interroge sur les phénomènes qui auront un impact sur leur lieu de vie, les catastrophes naturelles (inondations, sécheresse, montée des eaux) ne recueillent que 12%, loin derrière les fortes chaleurs (25%). L’attrait de la mer semble encore et toujours primer sur les risques naturels.