L’Insee confirme que la hausse des prix de la consommation a légèrement ralenti en juillet, passant à 4,3% contre 4,5% en juin. Une bonne nouvelle pour le budget des Français.

Le recul de l’inflation / iStock.com - marchmeena29

Un timide recul des prix

Selon les chiffres publiés le 11 août dernier par l’Insee, l’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 4,3% sur un an en juillet, contre 4,5% en juin. L’IPC affiche une stabilité d’un mois sur l’autre, après 0,2% en juin dernier. L’indice des prix à la consommation harmonisé selon les normes européennes (IPCH) a quant à lui été révisé légèrement en hausse à 5,1% (vs 5,3% sur un an en juin dernier et une première estimation à 5,0%). Il affiche également une stabilité sur un mois après 0,2% en juin. L’inflation sous-jacente, excluant les prix des produits alimentaires non transformés et de l’énergie, ralentit également sur un an, affichant +5,0% en juillet contre 5,7% en juin). Ces chiffres encourageants viennent confirmer les premières estimations de l’Insee. Bien qu’il soit encore tôt pour parler de déflation, selon toute vraisemblance, le portefeuille des consommateurs devrait respirer un peu plus dans les prochains mois, après deux ans de hausses successives de prix.

Les raisons de ce ralentissement

Dans un communiqué, l’Insee indique que ce ralentissement de l’inflation est en partie dû au recul sur un an des prix de l’énergie, plus important en juillet qu’en juin (-3,7% en juillet contre ‑3,0% en juin). La baisse de l’inflation s’explique également par un repli des prix de l’alimentation (-12,7% vs -12,3% en juin) entre autres.

Des prix plus stables

Depuis deux mois, la hausse des prix des produits alimentaires s’est stabilisée à +18% par rapport à janvier 2022. Selon le baromètre publié fin juillet par le panéliste NielsenIQ, certains produits voient notamment leurs prix baisser depuis un mois. Par exemple, entre le 18 juin et le 16 juillet 2023, le prix moyen du maquillage a reculé de 0,4%, les vins, les produits capillaires, l’huile ont quant à eux baissé en moyenne de 0,3%.

Une baisse des prix dès mars 2024

Selon les estimations de NielsenIQ, l’augmentation des prix devrait se situer à +18,4% en décembre pour redescendre à +17,9% en mars 2024 (+16,3% avec un scénario plus optimiste). Le mois de mars est traditionnellement un mois décisif dans le secteur de la distribution, puisqu’il marque chaque année la fin des négociations commerciales entre les marques et les distributeurs, qui déterminent les tarifs applicables aux différents produits en magasin. Sans retrouver le niveau d’avant-crise, la baisse des prix devrait cependant permettre de soulager le budget global des Français.