Le PTZ pour véhicule électrique : bientôt aussi pour le rétrofit

Jamais les incitations à la mobilité électrique n'ont été aussi nombreuses. Pour autant, le prix d'un véhicule électrique reste, en France, le premier frein à son achat... C'est la raison pour laquelle les pouvoirs publics ont mis en place, l'an passé, un PTZ (prêt à taux zéro) permettant d'aider à son financement. Mais il existe une alternative à l'achat... Pourquoi ne pas transformer son véhicule thermique en électrique ? Cela s'appelle « rétrofiter », et est autorisé depuis le 4 avril 2020. Afin d'encourager cette pratique, en plus de la prime versée depuis le 1er juin 2020, le gouvernement va également permettre de la financer grâce au PTZ.

PTZ et retrofit - iStock-FooTToo

Le PTZ pour acheter...

En 2021, les députés décidaient de l'instauration d'un PTZ (à titre expérimental et pour une durée de 2 ans) pour l'acquisition d'un véhicule électrique. Les principales caractéristiques de ce dispositif sont les suivantes : Quand ? A partir de janvier 2023. Où ? Uniquement dans les ZFE (zones à faibles émissions) c'est-à-dire, des villes et métropoles qui ont prévu d'interdire, à terme, la circulation des voitures les plus polluantes. Concrètement, sont pour l'heure concernées les agglomérations de Paris, Lyon, Grenoble, Aix-Marseille, Nice, Rouen, Reims, Strasbourg, Toulouse, Toulon, Montpellier et Saint-Étienne. Pour bénéficier du PTZ en janvier prochain, il faudra donc travailler ou résider dans l'une de ces villes. Pour qui ? Le prêt à taux zéro sera accordé sous conditions de ressources... Il concerne uniquement les ménages bénéficiant d'un revenu fiscal de référence (RFR), par part, inférieur ou égal à 14 000 €. Pour quels types de véhicules ? Le PTZ sera accordé pour l'achat, ou la location de longue durée, d'une voiture ou d'une camionnette répondant aux exigences suivantes : un PTAC (poids total autorisé en charge) inférieur ou égal à 2,6 tonnes ; des émissions de CO2 inférieures ou égales à 50 g/km, et un coût n'excédant pas - avant déduction des aides accordées par l'État et collectivités territoriales - 45 000 € pour une voiture et 60 000 € pour une camionnette. Combien ? Jusqu'à 30 000 €, remboursables en 7 ans.

Mais aussi pour rétrofiter !

Le retrofit consiste à électrifier un véhicule thermique pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Ce faisant, on réduit l'impact environnemental du véhicule (à condition de faire abstraction de la pollution générée par l'élimination des batteries des voitures électriques), sans pour autant engager le budget substantiel que représente l'achat d'un véhicule électrique. En effet, même si le coût d'une voiture électrique neuve varie énormément, son budget moyen se situe autour de 50 000 €, soit un surcoût par rapport à une voiture thermique, aides gouvernementales déduites, autour de 50%... Comparativement, convertir son véhicule (pour autant qu'il soit éligible), c'est-à-dire changer son moteur thermique pour un moteur électrique ou à hydrogène peut rester un bon plan. Le rétrofit d'une petite voiture citadine est en effet estimé autour de 8.000 €... Une formule que le gouvernement cherche donc à promouvoir en permettant de la financer grâce au PTZ.