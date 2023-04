Le plus grand chantier de démolition d’Europe a débuté à Clermont-Ferrand

L’un des HLM les plus longs d’Europe, vu par certains comme une verrue et par d’autres comme un édifice emblématique de Clermont-Ferrand, va être démoli.

La Muraille de Chine va être détruite. Il ne s’agit évidemment pas du monument chinois emblématique mais du surnom donné à un HLM à la longueur vertigineuse, 320 mètres, à quelques encablures de l’hypercentre de Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme (63) . Ce bâtiment construit en 1961 est situé sur un plateau et a une allure de citadelle imprenable avec ses 14 blocs accolés et ses 8 étages sur lesquels se répartissent plus de 350 appartements.

« Le viaduc Saint-Jacques à côté donne accès au centre-ville et ressemble à un pont-levis. La Muraille de Chine, elle, était devenue une muraille de défense comme au Moyen-Âge. C’est une représentation imagée mais la Muraille de Chine n’était plus seulement un lieu d’habitation mais aussi une frontière. L’enjeu de l’Anru (NDLR Agence nationale pour la rénovation urbaine) est de remettre de la porosité avec le reste de la ville », explique au Figaro Olivier Bianchi, maire de Clermont-Ferrand (PS) et président de Clermont Métropole.

L’avenir de l’édifice monumental a été décidé en 2016 par la municipalité. La rénovation du bien était difficilement réalisable. « Il s’agit de l’une des dernières barres les plus longues d’Europe mais elle n’était plus adaptée en termes de qualité de logement. On retrouve notamment des demi-paliers, peu faciles d’accès. De plus, la muraille était dans un état de délabrement », se justifie le maire. Les isolations thermiques et phoniques n’étaient pas aux normes actuelles non plus. Le HLM a été construit dans les années 1960, quand Clermont-Ferrand avait besoin d’accueillir des ouvriers. La ville a gagné 50.000 habitants entre 1950 et 1958. Des ensembles urbains ont donc été construits afin de répondre aux besoins immédiats de l’industrie mais ils ne répondent plus aujourd’hui aux objectifs de la ville, selon le maire.

Une démolition à 12 millions d’euros

Cette barrière qui surplombe la ville de par sa position en haut d’un plateau, est donc vouée à être démolie , ouvrant ainsi le quartier Saint-Jacques où elle a été érigée. Un chantier sans pareil qui nécessite le déploiement de techniques ingénieuses comme l’emploi de l’une des plus grandes pelles mécaniques d’Europe, de 38 mètres et 110 tonnes. Le premier coup de pelle a été donné ce jeudi et le premier immeuble tombera la semaine prochaine. Un bâtiment sera démoli chaque semaine, donc le chantier durera 14 semaines, pour un coût de 12 millions d’euros TTC, une dépense portée majoritairement par l’Anru. Le reste à charge pour Assemblia, bailleur social propriétaire du bâtiment, est de 750.000 euros. Au total, l’Anru a versé près de 20 millions d’euros, pour financer la démolition mais aussi les coûts liés au relogement.

Les blocs seront grignotés donc démolis au fur et à mesure jusqu’au mois de juin. Puis, il faudra attendre le mois d’octobre, le temps de déblayer le chantier. « C’est la déconstruction d’une architecture ancienne, signature de l’époque. Elle va manquer au paysage. Je l’ai toujours connue . On la voit de tous points de la métropole. Comme la cathédrale », explique Marion Canalès, présidente d’Assemblia, au Figaro .

Ainsi, un peu moins de 1000 habitants ont été relogés dont certains vivaient dans ce lieu emblématique depuis plus de 60 ans. « Ce ne sont pas des logements sociaux où il y a eu beaucoup de turn-over », selon la présente d’Assemblia. La plupart des personnes voulaient rester dans le même quartier et les autres sont parties ailleurs, notamment dans des logements neufs. Le quartier Saint-Jacques concentrait jusque-là 89% des logements sociaux de la ville. La destruction de la barre d’immeubles permettra d’apporter plus de mixité.

Le bailleur Assemblia a donc remis le terrain à Clermont Auvergne métropole. Le quartier s’ouvrira désormais à la ville et un grand parc urbain de 3,5 hectares verra le jour en lieu et place de l’immense édifice. Et les matériaux de l’édifice détruit vont être recyclés. « Presque 100 tonnes de bois issues du chantier vont être transformées en granules pour alimenter les chaufferies et les 13.000 tonnes de béton vont être récupérées. On va les concasser pour faire de la voirie ou des fondations ailleurs. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme », cite Marion Canalès.