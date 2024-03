Le permis de conduire devient digital-iStock-JPWALLET.jpg

Réservé à ceux qui ont la carte d’identité au nouveau format

Après avoir été expérimenté dans trois départements, le permis de conduire dématérialisé concerne désormais toute la France, depuis le 14 février 2024. Mais pour obtenir ce permis digital il faut impérativement être détenteur d’une carte d’identité au format carte bancaire, le nouveau format délivré depuis 2021, que possèdent 17 millions de Français. En effet, c’est le seul moyen d’utiliser France Identité. Pour rappel, France Identité est une application gouvernementale qui permet de dématérialiser ses justificatifs d’identité.

À quoi sert le permis digital ?

Pour les personnes qui n’ont pas encore la carte d’identité au format carte bancaire, pas de panique. Le permis digital n’est pas une obligation. « Le permis de conduire dématérialisé ne remplace pas, il complète », a expliqué Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur, au Parisien. Le permis dématérialisé a trois objectifs, à savoir : limiter la perte ou le vol du permis, réaliser des démarches sans divulguer toutes ses données et enfin lutter contre la fraude pour les démarches en ligne. Par ailleurs, le permis digital peut s’avérer bien utile en cas d’oubli du permis physique.

Les démarches à effectuer

Si vous êtes détenteur de la carte nationale d’identité électronique (CNIe), il faut ensuite télécharger l’application France Identité. Puis, vous devez charger votre identité numérique dans l’application. La procédure est indiquée au moment de l’importation de votre identité numérique dans l’application. Pour rappel, l’importation se fait grâce à la lecture de la puce présente sur la carte d’identité. Une fois cette étape validée, vous aurez besoin de votre permis de conduire, le papier rose ou la nouvelle version au format carte bancaire. Puis il faut se rendre sur le site Mes points Permis afin de demander votre RIR (relevé d’information restreint). Ce RIR comporte un QR Code qu’il vous faudra alors scanner dans l’application pour obtenir votre permis digital.

Dans quel cas présenter ce permis dématérialisé ?

Pour avoir accès à n’importe quel moment à votre permis dématérialisé, il suffit d’ouvrir l’application France Identité et de cliquer sur votre permis de conduire digital. Sélectionnez ensuite « partager vos données » et le permis s’affichera. Vous pourrez par exemple présenter ce permis digital lors d’un contrôle routier. L’agent posera votre téléphone sur son appareil dédié « NED » et pourra ainsi lire vos données personnelles. À terme, le permis digital pourra aussi vous permettre de louer une voiture. Pour le moment, cette démarche digitale ne s’est pas étendue à la carte grise ni à l’attestation de votre assurance auto. Mais ce sera bientôt le cas, d’ici la fin de l’année 2024. Là encore, il ne s’agira pas d’une obligation pour les automobilistes mais plutôt d’une cohabitation des formats papiers et digitaux.