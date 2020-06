Le Medef propose une aide fiscale pour aider à la repris

Le jeudi 28 mai, le MEDEF (le Mouvement des entreprises de France) a présenté son plan de relance lié à la pandémie de Covid-19.

Enquête IFOP et plan de relance

Les solutions proposées par le MEDEF

Selon une enquête IFOP (Institut français d'études opinion et marketing), les Français redoutent davantage la crise économique (58 %) que la pandémie (42 %). En outre, 53 % des personnes interrogées ont peur d'être infectées et 47 % craignent les conséquences de la crise économique. Enfin, à la question « en qui [avez]-vous confiance pour faire face à la crise économique et ses conséquences ? », les entreprises obtiennent 65 % des votes (contre 35 % pour le gouvernement). Ces dernières sont d'ailleurs au cœur du plan du MEDEF. « Nous présentons un catalogue de mesures dans lequel le gouvernement pourra puiser. Nous aimerions que tout soit repris, même si nous sommes conscients des limites des finances publiques » explique Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF.« Reconstruire - refonder - protéger », ce sont les trois mots d'ordre retenus par le MEDEF afin de « retrouver une économie solide, libre et responsable ». Reconstruire Soutenir la consommation des ménages et consolider « la trésorerie et les fonds propres des entreprises durement affectées par l'arrêt de l'économie » sont des points essentiels pour le MEDEF qui estime que la reconstruction économique doit être coordonnée au niveau européen. Parmi les propositions concrètes du mouvement pour les sociétés, on trouve : le remboursement par anticipation (en 2020) des CICE et CIR (crédits d'impôts antérieurs) ; le remboursement dès cette année des « créances de report en arrière des déficits 2016 à 2019 » ; le report des échéances sociales et fiscales de juin 2020 ; la contractualisation « d'un étalement des remboursements des charges reportées (36 mois selon le gouvernement) ». Refonder Le MEDEF souhaite en outre la relance du projet de loi « Décentralisation, Déconcentration, Différenciation ». Il veut aussi le déploiement en urgence du réseau fibré, l'accélération de la digitalisation des services publics, l'application du droit communautaire partout en Europe ou encore le renforcement des exigences environnementales et sanitaires dans les traités de libre-échange. Augmenter le Crédit Impôt Innovation, réfléchir à la robotisation des sociétés et soutenir l'emploi des jeunes (« exonération de 12 mois de charges sociales pour le premier CDI ») et l'apprentissage (« 10 000 [euros] par apprenti ou contrat professionnel [...] ») font aussi partie des propositions du MEDEF. Protéger Enfin, dans la section « protéger », le MEDEF se concentre sur la décarbonation, sur le soutien aux innovations technologiques permettant d'accélérer la transition écologique mais aussi sur le soutien à la rénovation énergétique des bâtiments. Le MEDEF termine son plan par la nécessité d'aider fiscalement les entreprises déjà lourdement impactées par la crise. Des soutiens financiers (allègement des prélèvements obligatoires...) et « une fiscalité environnementale efficace et profitable à tous les territoires » sont ainsi suggérés par le MEDEF.