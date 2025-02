Le marché du coliving, une tendance d’avenir ? / iStock.com - Xavier Lorenzo

Un concept immobilier en pleine expansion

Le coliving (que l'on peut traduire par "vivre ensemble") est un concept immobilier innovant qui se déploie en France depuis une dizaine d'années. Né dans les années 2000 aux États-Unis, il s'apparente aux démarches basées sur le partage, telles que le coworking et le covoiturage. Dans un contexte immobilier particulièrement tendu, il fait partie des solutions aux défis économiques et sociaux actuels. Son objectif est de répondre à la forte demande locative, tout en proposant un mode de vie communautaire qui répond au besoin prégnant de lien social. Le coliving, tout comme la colocation, présente également un intérêt financier, les loyers étant souvent moins élevés que pour un logement indépendant. Il vise une clientèle jeune (30 ans en moyenne) et variée (jeunes actifs, digital nomades, salariés en mobilité professionnelle, étudiants…) qui opte pour une location "clés en main" dans un cadre qui propose un maximum de services avec un minimum de contraintes. Les résidences de coliving sont souvent implantées dans les quartiers dynamiques des grandes villes et des métropoles, ou dans les communes environnantes. Les résidents ont ainsi la possibilité d'être en prise directe avec la vie urbaine et de profiter des avantages de la ville, tels que les transports en commun ou l'offre culturelle. Il existe également des coliving à thème (cinéphiles, activité sportive spécifique…).

Une alternative entre hôtellerie et colocation

Le coliving se différencie de la colocation traditionnelle par son cadre plus élaboré et son offre de services tout compris, à l'instar du modèle de l'hôtellerie. Il allie le confort d'un espace privatif meublé (chambre, studio, T2…) et les avantages d'espaces collectifs (salon, cuisine, espace de coworking, salle de sport, sauna, salle de cinéma…). Des services additionnels sont également proposés aux résidents, tels que conciergerie, ménage, entretien du linge, accès internet, abonnement streaming, activités, événements communautaires... Les modèles de coliving sont multiples, et chaque structure offre sa formule spécifique de logements et de services. Dans un coliving, tout est conçu pour simplifier la vie quotidienne des résidents, tout en favorisant l'esprit communautaire et les interactions sociales. Les résidents peuvent ainsi bénéficier d'une ambiance collective sans avoir à se confronter aux contraintes de la colocation (tensions autour des tâches ménagères, espace de cohabitation réduit…). La prestation financière demandée au coliver comprend le coût du logement, les frais (dont l'abonnement internet) et les différents services. La durée de bail d'un coliving est plus flexible que celle d'un logement classique (entre un mois et un an). Le turn-over est plus important dans ce modèle de logement, mais le taux d'occupation reste très performant compte tenu de la forte demande. Même s'il connait un véritable engouement en France, avec 176 millions d'euros mobilisés par les investisseurs en 2024, le marché du coliving reste encore timide, avec 14 000 lits début 2024 (pour 5 000 en 2019), soit 0,2 % du marché locatif. Mais, selon certains acteurs, il reste très prometteur, puisque 35 % des locations pourraient se déployer sous cette forme à l'avenir.