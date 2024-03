Le Livret A fait de la résistance en février

( AFP / DENIS CHARLET )

L'encours des Livrets A et des Livrets de développement durable et solidaire (LDDS) a progressé de 3,40 milliards d'euros en février, bien moins qu'en février 2023, mais davantage qu'en janvier 2024, selon les chiffres publiés mercredi par la Caisse des dépôts (CDC).

Dans le détail, les dépôts sur les Livrets A ont dépassé les retraits de 2,36 milliards d'euros le mois dernier, et de 1,04 milliard d'euros pour les LDDS.

La somme de ces deux montants dits de "collecte nette" est plus de deux fois inférieure au mois de février 2023 (8,17 milliards d'euros), mais constitue néanmoins la quatrième performance pour un deuxième mois de l'année depuis la généralisation de la distribution des Livrets dans toutes les banques il y a 15 ans.

Elle est de plus supérieure à la collecte nette du mois de janvier (3,25 milliards d'euros), pourtant très propice à l'épargne, une première depuis 2009.

L'encours total des Livrets A et LDDS atteint fin février un niveau record de 571,5 milliards d'euros.

L'attrait de ces deux produits, au capital garanti et disponible à tout moment, s'essouffle quelque peu, mais reste toujours fort depuis la fixation de son taux à 3% net jusqu'en janvier 2025.

Ils continuent d'être plus avantageux que les fonds euros de l'assurance vie, dont le taux moyen (hors prélèvements fiscaux et sociaux) pour 2023 est de 2,6% selon une première estimation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) publiée mardi, et bénéficient d'une réallocation par les Français de sommes dormant sur leurs comptes courants.

Les sommes déposées sur les Livrets A et LDDS sont pour 59,5% gérées par la Caisse des dépôts, et destinées essentiellement au financement du logement social et au renouvellement urbain.

Les 40,5% restants sont gérés par les banques, et doivent être majoritairement dédiées à des prêts bancaires aux PME.

Le Livret d'épargne populaire (LEP), accessible sous conditions de revenus, a de son côté gonflé de 1,39 milliard d'euros le mois dernier, toujours selon la CDC, au 3e rang des meilleures performances depuis 15 ans après 2022 et 2023.

Ce ralentissement lié à la baisse de son taux, passé de 6% à 5% au 1er février dernier, lui permet cependant de passer la barre des 75 milliards d'euros d'encours, du jamais vu.

De plus en plus de Français détiennent un LEP: 10,9 millions au dernier pointage fin décembre dernier, contre quelque 56 millions de Livrets A.