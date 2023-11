Le Fonds Air Bois, qu'est-ce que c'est ?-iStock-Mark Hochleitner.jpg

Prime Air Bois... Quels critères pour être éligible ?

Avant toute chose, s’agissant d’une aide locale, le premier critère consiste à résider, à titre principal, dans l’une des régions ayant souscrit au dispositif Fonds Air Bois. A date, les régions affiliées sont les suivantes : l’Auvergne-Rhône Alpes, le Grand Est, les Hauts-de-France, l’Île-de-France, l’Occitanie, et la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais attention, cette liste est évolutive, restez donc aux aguets ! Pour solliciter la prime, sachez que vous devez également être un particulier, et non une entreprise. Par ailleurs, l’appareil dont le financement sera partiellement pris en charge devra : Être labellisé « Flamme Verte 7 étoiles », ou être considéré comme un appareil équivalent dans le registre ADEME, Venir remplacer une cheminée ouverte, ou l’un des appareils suivants, datant d’avant 2022 : un foyer fermé, un insert de cheminée, un poêle à bûches, une cuisinière avec ou sans bouilleur, ou encore une chaudière... Être installé par un professionnel qualifié RGE (Reconnu Garant de l’Environnement), et signataire de la charte d’engagement du dispositif, Enfin, vous devrez définitivement dire adieu à vos équipements vétustes et polluants puisque votre demande de Prime Air Bois comprendra un engagement écrit, de mise en déchetterie desdits appareils.

Prime Air Bois... Comment procéder pour en bénéficier ?

Même si chaque collectivité locale met en place son propre processus, il reste globalement identique... Il vous faudra commencer par une demande de devis auprès d’un ou plusieurs professionnels partenaires du Fonds Air Bois, puis remplir le dossier de demande et le transmettre à l’organisme local chargé de la mise en place de ce dispositif. Mieux vaut attendre d’avoir reçu le feu vert avant d’entamer les travaux. Il vous faudra ensuite déposer votre ancien appareil de chauffage au bois à la déchetterie, et faire tamponner le certificat de dépôt, car ce justificatif vous sera demandé en fin de travaux. Une fois le chantier achevé, il vous faudra payer l’artisan, puis envoyer sa facture acquittée à l’organisme local en charge de ce suivi, avec votre dossier de demande de prime. Celle-ci - dont le montant variera de 600 à 3 000 euros selon la région concernée et vos ressources - vous sera alors versée par virement bancaire. Bon à savoir : la Prime Air Bois est cumulable avec les deux principaux dispositifs nationaux d’aide à la rénovation énergétique, que sont MaPrimeRénov’ et Les Certificats d’Économies d'Énergie.