Le coronavirus va-t-il transformer le logement dont on rêve?

Et si l'épidémie que nous traversons actuellement laissait des traces dans nos manières de concevoir notre logement ? (Crédits photo : Pixabay - Pexels )

Depuis le confinement, les maisons ont plus la cote que les appartements, et les espaces de télétravail chez soi prennent tout leur sens. Le coronavirus pourrait laisser des traces dans nos intérieurs.

Et si l'épidémie que nous traversons actuellement laissait des traces dans nos manières de concevoir notre logement? À défaut de transformer forcément la réalité, le Covid-19 pourrait bien faire évoluer nos rêves en la matière. L'architecte ukrainien Sergeï Makhno a ainsi détaillé pour le site britannique Dezeen sa vision du type d'habitation qui sera à l'avenir le plus recherché.

1) Une maison plutôt qu'un appartement

De ce côté-là, pas grand-chose de neuf, le parc français est majoritairement constitué d'habitations individuelles (56% des logements) même si cette part tend à diminuer légèrement. Une chose est sûre: même si la lutte contre l'étalement urbain milite pour un habitat plus concentré, toutes les enquêtes d'opinion montrent que l'habitat rêvé des Français reste la maison avec jardin. Dès le début du confinement, Paris se serait vidé de près de 17% de sa population, partie rejoindre sa maison de campagne. Un lieu où l'on dispose d'espaces, souvent de verdure et où l'on est isolé de ces nouvelles angoisses que sont les voisins, les poignées de portes d'immeuble ou les ascenseurs.

2) Une maison-bunker plutôt qu'ouverte à tous les vents

À défaut de chercher du côté des survivalistes et de ceux qui craignent l'apocalypse, il est clair que le cocon douillet doit permettre de se protéger de l'extérieur. Selon Sergeï Makhno, l'épidémie pourrait même sonner le glas des vastes salons-cuisines entièrement ouverts. Il imagine des entrées avec de véritables sas où l'on pourrait laisser ses affaires, vêtements et chaussures pour préserver l'intérieur.

3) Une habitation autosuffisante en eau et en énergie

Il est sûr que le confinement et les craintes de manquer ont rappelé l'intérêt de disposer d'une large autonomie. Disposer de ses propres réserves d'eau grâce à un récupérateur, être chauffé avec des énergies renouvelables permettrait de faire face à toutes les situations, surtout en situation de pénurie.

4) Agriculture urbaine pour tous

Ce qui n'est encore qu'une obsession de bobo, l'agriculture urbaine, pourrait bien s'imposer comme une valeur sûre. Que ce soit avec un vrai jardin, un poulailler, une ruche ou même simplement un balcon, jardiner n'a que des vertus. À la manière de nos grands-parents cela permet d'entretenir un lien avec la nature, de se donner une activité qui suit le rythme des saisons et aussi participer à une (légère) forme d'autonomie alimentaire.

5) Le bureau chez soi

Si certains se hâteront de retrouver leurs collègues dès la fin du confinement, cette épidémie va incontestablement doper la pratique du télétravail. Et forcément, bon nombre de personnes prêteront une plus grande attention à l'espace de travail/bureau qu'ils s'aménageront chez eux. Selon Sergeï Makhno, la demande pour une pièce fermée dédiée au télétravail, bien éclairée en lumière naturelle, insonorisée et avec du mobilier et du matériel adaptés, devrait augmenter sensiblement.

6) Système de filtration et de purification

La qualité de l'air et de l'eau est de moins en moins vue comme des gadgets. Après la pandémie, ces équipements devraient se développer auprès de ceux qui ont les moyens de se les offrir: système de filtration de l'air et de l'eau, contrôle de leur qualité pour détecter les résidus potentiellement toxiques.

Sergeï Makhno imagine même que les plus angoissés pourraient vouloir disposer d'une pièce de décontamination à l'entrée de leurs logements. Un lieu où l'on disposera de produits désinfectants, point de passage obligé pour les invités ou pour les livreurs, sans oublier des lampes ultra-violet qui seraient capables de détruire virus, bactéries et autres éléments dangereux. Sur ces derniers points, on se rapproche plus de la science-fiction effrayante que d'un logement rêvé...