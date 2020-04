La Suisse s'inquiète d'une crise immobilière à venir

Plusieurs études et spécialistes prédisent que la pierre helvétique ne sortira pas indemne de la crise sanitaire. Explications.

La Confédération helvétique a beau être réputée pour son calme et continuer à inspirer la plus grande confiance des investisseurs, des voix s'élèvent pour prévenir que le pays pourrait bien face à une crise immobilière sérieuse. En début d'épidémie, les analystes de la banque suisse UBS avaient déjà averti que l'immobilier commercial pourrait subir une dévaluation de plus de 10%. Ils se montraient cependant plus sereins pour l'immobilier de bureau et surtout résidentiel, où les prix ne devraient reculer que légèrement, selon eux.

Il n'empêche, un autre économiste suisse, Sergio Rossi, vient de publier sur son blog une analyse plus alarmiste. Selon lui, le marché immobilier helvétique sera «durement frappé par la crise pour au moins deux raisons». Il rappelle que d'un côté, au vu du blocage économique actuel, bon nombre de personnes et d'entreprises seront dans l'incapacité de payer leur loyer. Et de l'autre, la grande majorité des propriétaires de maisons se sont endettés avec des crédits hypothécaires qu'ils ne pourront plus rembourser s'ils ne perçoivent plus de salaire.

Revenu de base inconditionnel

Selon lui, pour éviter de gripper la machine, il serait indispensable de verser aux populations les plus fragiles «un revenu de base inconditionnel grâce auquel même les loyers et le service de la dette hypothécaire de ces personnes pourra être payé régulièrement». Une mesure qui viendrait compléter les plans de sauvegarde du secteur bancaire que la Confédération a rapidement mis en œuvre.

L'été dernier, l'hebdomadaire économique Handelszeitung estimait que se profilait un krach immobilier comparable à celui qu'avait traversé la Suisse en 1990. Le journal rappelle que selon les calculs du pourvoyeur d'hypothèques MoneyPark, les immeubles suisses avaient été financés en 2018 avec, en moyenne, 26% de fonds propres seulement.

Il estime que, dans l'hypothèse, vraisemblable selon lui, d'une chute des prix supérieure à 26%, le propriétaire moyen se retrouverait en faillite. Et comme cela a été le cas pour la crise des subprimes, on risquerait alors de voir se multiplier les ventes aux enchères pour que les créanciers récupèrent leur hypothèque.