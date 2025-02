La SCPI Transitions Europe renforce sa présence en Espagne avec l’acquisition d’un centre commercial à Madrid

Dans une opération majeure clôturant l'année 2024, la SCPI Transitions Europe – sous la gestion d'Arkéa REIM – vient de concrétiser l'acquisition d'un actif commercial emblématique de plus de 9 000 m² dans la capitale espagnole. Cette transaction illustre la stratégie d'expansion européenne du fonds et sa capacité à identifier des opportunités dans des emplacements rares et stratégiques.

Un actif commercial idéalement positionné

Le centre commercial Las Rosas, situé dans le quartier San Blas-Canillejas en périphérie de Madrid, développe une surface commerciale d’environ 9 300 mètres carrés. Sa localisation privilégiée, directement accessible en métro depuis le centre-ville de Madrid, en fait un point névralgique du commerce local. Cette connexion aux transports en commun constitue un atout majeur dans une métropole où la mobilité durable devient un enjeu croissant.

Une fréquentation commerciale remarquable

L'actif démontre une performance impressionnante avec plus de 7 millions de visiteurs accueillis en 2024, témoignant de son attractivité constante. La résilience du centre, notamment mise en évidence pendant la crise sanitaire, s'appuie sur un mix commercial diversifié comprenant 79 locataires.

L'ancrage d'un hypermarché figurant parmi les plus performants d'Espagne renforce la position du centre comme destination commerciale incontournable pour la zone de chalandise.

Une stratégie d'investissement ciblée

Cette acquisition s'inscrit dans la continuité de la stratégie d' Arkéa REIM , qui privilégie les actifs tertiaires alliant performance et résilience. La société de gestion, qui capitalise sur l'expertise de ses équipes en asset management spécialisées dans la gestion de centres commerciaux, entend poursuivre le développement de cet actif pour en maintenir son attractivité et sa performance.

Une opération structurée

Pour mener à bien cette transaction, Arkéa REIM s'est entourée d'experts reconnus : ReSource Capital Partners pour les aspects immobiliers, le cabinet Albion pour l'expertise technique et le cabinet Perez Llorcat pour le volet juridique. Cette approche multipartite souligne le professionnalisme de la démarche d'acquisition.

Renforcement sur le marché espagnol

Cette opération illustre l'ambition d'Arkéa REIM, filiale immobilière du Crédit Mutuel Arkéa, d'accompagner les transitions du marché immobilier européen. Dans un contexte où le secteur du commerce physique connaît des mutations profondes, l'acquisition de Las Rosas démontre qu'il existe encore des opportunités d'investissement pertinentes pour les actifs bien positionnés et répondant aux besoins des consommateurs.

L'opération renforce également la présence de la SCPI Transitions Europe sur le marché espagnol, confirmant sa stratégie de diversification géographique au sein de la zone euro. Cette expansion témoigne de la capacité du fonds à identifier et concrétiser des opportunités d'investissement sur les marchés européens les plus attractifs.

La transaction s'inscrit dans la vision plus large d'Arkéa REIM de développer un portefeuille immobilier alliant durabilité et performance, répondant ainsi aux attentes des investisseurs. Cette approche, combinant expertise locale et vision paneuropéenne, illustre l'évolution du marché de l'investissement immobilier vers des stratégies plus intégrées et agiles.