La SCPI Primovie (Primonial REIM) acquiert un portefeuille de 12 établissements de santé en France

Forte d’une collecte de 790 millions € en 2022, portant sa capitalisation à 4,9 milliards € au 31/12/2022, la SCPI Primovie enchaîne les acquisitions qualitatives en immobilier de santé. Dernière opération en date : la signature de 12 établissements de santé d’une surface globale de plus de 78.000 m2 auprès de BNP Paribas REIM, pour un montant proche de 135 millions €.

La santé au cœur de la feuille de route de Primonial REIM France en 2023

« La santé sera au cœur de notre feuille de route en 2023 », résumait Grégory Frapet, président du directoire de Primonial REIM France, dans le cadre d’une interview qu’il avait accordée au media Business Immo le 26 janvier dernier. La SCPI Primovie est le principal réceptacle des investissements de cette société de gestion en immobilier de santé, avec bien sûr également la nouvelle SCI Cap Santé . En 2022, la collecte a clairement été au rendez-vous sur ce créneau porteur : 790 millions € pour Primovie (quasiment autant qu’en 2021), et pas moins de 376 millions € pour la SCI Cap Santé lancée en juin dernier. 2023 devrait garder la tendance, sur un marché immobilier spécialisé qui s’avère moins dépendant des cycles économiques sur longue période que le bureau ou le commerce.

Un portefeuille de 12 établissements de santé négocié pour 134,7 millions €

Il s’agit d’une des acquisitions emblématiques signées par la SCPI Primovie fin 2022 : le portefeuille Heka, constitué de 12 actifs de santé et d’hébergement pour personnes seniors, au travers d’une SCI dédiée gérée par Primonial REIM France. Les 4 premiers actifs ont été acquis en octobre 2022, et les 8 derniers début 2023, auprès de BNP Paribas REIM. Le montant de la transaction s’élève à 134,7 millions € pour une surface totale de 78.628 m2 et une capacité d’accueil de 1340 lits. Le portefeuille Heka est composé de 5 EHPAD, 3 cliniques MCO (Médecine, Chirurgie, Obstétrique), 3 cliniques psychiatriques et une clinique de soins de suite et de réadaptation (SSR), ces actifs étant intégralement loués aux opérateurs Korian et Ramsay Santé dans le cadre de baux longue durée. Le portefeuille Heka est ventilé sur l’ensemble du territoire français (Auvergne-Rhône-Alpes (3 actifs), Centre-Val de Loire (1), Hauts-de-France (1), Île-de-France (2), Normandie (1), Occitanie (2) et Provence-Alpes-Côte-d’Azur (2)).

« Cette acquisition d’envergure s’inscrit parfaitement dans notre feuille de route », résume Grégory Frapet. « Elle permet à Primonial REIM de consolider encore davantage ses relations partenariales avec les opérateurs de santé. »