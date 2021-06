La SCPI PF Hospitalité Europe (PERIAL AM) a réalisé sa première acquisition à Barcelone

Lancée par PERIAL Asset Management en juin 2020 -alors que la première vague épidémique de Covid-19 venait à peine de s'achever- et proposée au grand public depuis le mois d'octobre pour un investissement minimum de 1000 €, la SCPI PF Hospitalité Europe a finalisé en fin d'année dernière sa première acquisition : un établissement hôtelier exploité par B&B Hotels à Barcelone, pour un prix de 6,2 millions €.

La SCPI PF Hospitalité Europe se spécialise dans l'immobilier d'accueil en Europe (hôtels, résidences d'affaires, résidences étudiantes, espaces de coliving, cliniques, EHPAD, crèches...). Son lancement commercial en octobre dernier a bénéficié d'une offre promotionnelle sur le prix de la part : sur une enveloppe limitée en volume (période de souscription « sponsor »), le prix de souscription était fixé de façon dérogatoire à 190 € par part, contre 200 € en régime ordinaire, ce qui a permis à la société de gestion de lever 27 millions € de capitaux au profit de la SCPI sur les derniers mois de l'année 2020. De quoi alimenter la trésorerie de la SCPI et procéder à cette première acquisition annoncée dans le dernier bulletin trimestriel d'information, pour un montant légèrement supérieur à 6 millions €.

Dans le détail, il s'agit d'un hôtel de 108 chambres -réparties sur une surface locative de 3.500 m2- localisé au sein du parc technologique et universitaire « Tecnocampus » de Mataró-Maresme, à une quinzaine de kilomètres au nord-est de Barcelone. Cette commune située en bord de mer est reliée au centre de la capitale catalane par le train en dix minutes. Le groupe B&B Hotels exploite le site et s'est engagé dans cette opération sur la base d'un bail de 15 ans ferme renouvelable.

B&B Hotels est devenu en 30 ans un des leaders européens dans le secteur de l'hôtellerie économique, avec un concept misant sur le confort, un design spécifique et des services de bonne qualité à des prix compétitifs. L'hôtel acquis par la SCPI PF Hospitalité Europe à Barcelone fait actuellement l'objet de travaux d'aménagements intérieurs, la réouverture de l'établissement étant prévue au premier semestre 2021.



« Lancement réussi pour notre SCPI PF Hospitalité Europe ! » se réjouit Eric Cosserat, Président de PERIAL Asset management. « Cette première acquisition s'inscrit pleinement dans notre stratégie qui intègre les critères ESG dès l'acquisition, puis dans la gestion des immeubles de nos fonds. Nous en sommes convaincus, la création de valeur passe aujourd'hui par des véhicules porteurs de sens et de performance. En répondant aux évolutions démographiques et sociétales des grandes métropoles européennes et au vu de l'engouement suscité depuis deux mois chez les épargnants, PF Hospitalité Europe en est l'illustration parfaite.»