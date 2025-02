La SCPI Immorente dévoile ses performances 2024

SOFIDY

Forte de ses bonnes performances opérationnelles, la SCPI Sofidy verse un dividende global au titre de l'exercice 2024 de 16,64 € par part ayant pleine jouissance sur l'exercice, faisant ressortir un taux de distribution de 5,04 % brut de fiscalité(1).

Les travaux de valorisation de fin d'année conduisent à une hausse de la valeur du patrimoine immobilier de +1,1 % sur un an, traduisant la résilience de votre SCPI grâce aux bons fondamentaux de son portefeuille immobilier, combinés à une politique d'investissement opportuniste menée en 2024 visant à acquérir des actifs sécurisés et générateurs de revenus. Cette rigueur à l'investissement a permis des revalorisations par rapport aux prix d'acquisition de près de +28 % en moyenne.

(1) Dividende brut au titre de l'année N avant prélèvement obligatoire et autre fiscalité immobilière (sur revenus étrangers et sur plus-values) payée par le fonds pour le compte des associés rapporté au prix de souscription au 1er janvier de l'année N. Au titre de 2024, ce dividende intègre une distribution de plus-value à hauteur de 5,2 % de la distribution totale, une distribution de prime d'émission à hauteur de 4,4 %, un prélèvement sur le report à nouveau à hauteur de 0,1 % et une fiscalité immobilière payée par la SCPI, à hauteur de 2,8 %.

