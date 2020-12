La SCPI Foncière des praticiens de la Foncière Magellan opte pour le statut de fonds de partage

Fondée en 2010 par Steven Perron, la Foncière Magellan est aujourd'hui à la tête d'un patrimoine d'environ 1 milliard € réparti sur un peu plus de 200 actifs, représentant une surface de l'ordre de 460.000 m2. Cette foncière familiale est très impliquée dans la restructuration d'actifs obsolètes, le sale and lease back aux utilisateurs, et la gestion de fonds immobiliers. En 2017, elle crée la SCPI Foncière des praticiens pour répondre à une demande des médecins du Groupe Vivalto Santé, qui est le 3ème acteur français de l'hospitalisation privée. L'idée étant pour les praticiens d'acheter leurs murs en mutualisant leur risque. Originellement réservée à ces médecins, la SCPI a élargi son accès au grand public à partir de 2019. La SCPI Foncière des praticiens investit exclusivement dans des actifs de santé, en particulier des maisons médicales et paramédicales.

L'ADN de la SCPI Foncière des praticiens est fondamentalement sociétal, étant donnée la typologie d'immobilier recherchée, mais la société de gestion a souhaité aller plus loin en adoptant un statut innovant et unique dans le monde de la pierre papier : celui de « fonds de partage ». En pratique, ce statut permet aux associés de renoncer à une partie de leurs dividendes -entre 10% et 30% des revenus versés trimestriellement- au profit d'associations d'utilité publique, en contrepartie d'une réduction d'impôt pouvant aller jusqu'à 66% dans la limite de 20% du revenu imposable pour une personne physique, ou 60% dans la limite de 20.000€ ou 5/1000ème du chiffre d'affaires hors taxe pour une personne morale. Les dons sont ventilés entre 3 associations sélectionnées par la Foncière Magellan : la fondation ARSEP qui agit dans le domaine de la recherche et de l'accompagnement des personnes atteintes de sclérose en plaque, France Tutelle qui intervient sur la problématique de la protection judiciaire et des aidants familiaux des personnes dépendantes, et l'Institut Vivalto Santé (recherche clinique, innovation, formation des médecins...) La société de gestion Foncière Magellan s'engage parallèlement à restituer 20% de sa commission de gestion annuelle à ces 3 associations.

« Fort de nos convictions sur le secteur de l'immobilier de la santé, nous avons souhaité renforcer la dimension sociale de la SCPI Foncière des Praticiens avec l'adoption de ce statut de fonds de partage. Nous sommes fiers de proposer un véhicule d'investissement avec une vocation solidaire et d'apporter ainsi notre soutien à la fondation ARSEP, l'association France Tutelle et l'Institut Vivalto Santé », se félicite Steven Perron, président de Foncière Magellan.

A ce jour, avec une capitalisation de 12,1 millions € à fin juin 2020, la SCPI Foncière des praticiens a investi sur 3 actifs de santé : une maison médicale à Annecy (74) d'une surface locative de 1 245 m², un centre Vivalto Sport de 4.150 m² à Saint-Grégoire (35), et un 3ème actif situé à Avignon (centre médical avec pharmacie). Quatre autres actifs font actuellement l'objet d'une étude approfondie et sont sous exclusivité, pour un montant global compris entre 40 et 50 millions d'euros.

Bénéficiant d'un conseil de surveillance chevronné dans le domaine de la santé (praticiens), la SCPI est aujourd'hui distribuée par des banques privées, des conseillers en investissements financiers, ainsi que des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et réseaux indépendants. Elle est accessible à partir d'un montant minimum de souscription de 22.000 euros (20 parts à 1.100 € frais inclus). L'objectif de rendement annuel est de 5,10% nets pour les associés.