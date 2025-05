La SCPI Eden d'Advenis REIM accélère son expansion européenne avec une nouvelle opération au Royaume-Uni

La jeune SCPI Eden poursuit son développement en Europe avec l'acquisition d'un centre de formation à Aberdeen, confirmant sa stratégie d'investissement ciblée sur des métropoles régionales européennes à fort potentiel. Lancée en décembre 2024, la SCPI Eden, gérée par Advenis Real Estate Investment Management (REIM), annonce sa troisième acquisition en seulement quelques mois. Après un premier investissement aux Pays-Bas fin 2024 et une seconde opération au Royaume-Uni début 2025, la SCPI renforce sa présence en Écosse avec l'acquisition d'un centre de formation à Aberdeen, consolidant ainsi rapidement son portefeuille immobilier européen.

Un actif immobilier à haute valeur ajoutée dans une métropole écossaise dynamique

Cette nouvelle acquisition représente un investissement de 8 millions d'euros pour un centre de formation de 2 359 m² intégralement loué à Maersk Training UK Limited, filiale du groupe Maersk, conglomérat international de la logistique et du transport maritime présent dans plus de 130 pays.

Un locataire de premier plan et des fondamentaux solides

L'actif présente plusieurs caractéristiques particulièrement attractives qui s'inscrivent parfaitement dans la stratégie d'investissement de la SCPI Eden :

Un taux d'occupation financier de 100%, garantissant une sécurité immédiate des revenus

Une durée résiduelle moyenne des baux (WALT) de 8,66 ans, assurant une visibilité à long terme

Un taux de rendement à l'acquisition de 9,55% hors droits, particulièrement compétitif sur le marché actuel

Un locataire de référence internationale avec le groupe Maersk, acteur majeur de la logistique mondiale

Le site abrite un centre de formation technique proposant des formations immersives utilisant des simulateurs de dernière génération dans des domaines spécialisés comme le forage, le contrôle de puits, la manutention par grue et la gestion des situations d'urgence. Ces installations servent tant aux employés du groupe Maersk qu'aux professionnels externes de la région.

Aberdeen : un pôle économique résilient en pleine transition énergétique

Le choix d'Aberdeen pour cette acquisition n'est pas anodin et illustre la stratégie d'Advenis REIM de cibler des métropoles régionales offrant des fondamentaux économiques solides.

Souvent désignée comme la capitale énergétique du Royaume-Uni, Aberdeen, troisième ville d'Écosse avec ses 224 000 habitants, présente plusieurs atouts structurels :

Hub énergétique en transformation, évoluant des hydrocarbures vers les énergies renouvelables (éolien offshore, hydrogène)

Position stratégique dans la sécurisation de l'approvisionnement énergétique britannique

Écosystème industriel dense, soutenu par des politiques publiques volontaristes

Main-d'œuvre hautement qualifiée, formée dans les universités et centres de formation locaux (plus de 30 000 étudiants)

Marché locatif dynamique, porté par un tissu économique diversifié et résilient

Jean-François Chaury, Directeur Général d'Advenis REIM, souligne l'importance stratégique de cette opération : « Eden continue de monter en puissance avec une opération ciblée et structurante dans une zone dont nous connaissons bien le potentiel. La connaissance fine du marché local et notre capacité à sécuriser rapidement des actifs de qualité nous permettent d'avancer ainsi rapidement, en ligne avec nos ambitions européennes. »

Une stratégie d'investissement européenne clairement définie

Cette troisième acquisition en moins de six mois démontre la capacité d'Advenis REIM à mobiliser efficacement les capitaux collectés pour construire un portefeuille européen diversifié et qualitatif.

La stratégie d'investissement de la SCPI Eden s'articule autour de principes clairs :

Diversification géographique européenne, avec déjà des actifs aux Pays-Bas et au Royaume-Uni

Sélection d'actifs loués à des entreprises solides, offrant des perspectives de revenus stables

Positionnement dans des métropoles régionales à fort potentiel, souvent sous-évaluées par rapport aux capitales

Approche multi-sectorielle, permettant de saisir les meilleures opportunités selon les marchés

Vision long terme, avec une attention particulière portée aux tendances structurelles comme la transition énergétique

Une gestion de portefeuille proactive

La philosophie d'investissement d'Advenis REIM pour ses SCPI repose sur deux piliers fondamentaux :

L'acquisition d'actifs immobiliers diversifiés, alignés avec les tendances long-terme de marché

Une gestion active du portefeuille, incluant des transformations d'usage, des extensions et l'amélioration des performances énergétiques

Ces principes s'appuient sur l'expertise des équipes d'Advenis REIM dans les marchés européens et sur leur présence locale, permettant une connaissance approfondie des écosystèmes immobiliers régionaux.

Eden : une SCPI nouvelle génération au positionnement européen

Lancée en décembre 2024, la SCPI Eden se distingue par plusieurs caractéristiques innovantes et structurantes :

SCPI d'entreprise à capital variable classée article 8 au sens du Règlement Disclosure européen

Stratégie pan-européenne dès son lancement

Approche multi-sectorielle ciblant les opportunités les plus attractives

Structure sans frais de souscription (d'autres frais peuvent s'appliquer)

Horizon d'investissement recommandé de 8 ans

Advenis REIM : un acteur en croissance dans la gestion de fonds immobiliers européens

Créée en 2017 et agréée par l'AMF en 2018, Advenis REIM s'est imposée comme un acteur dynamique dans la gestion de fonds immobiliers à orientation européenne. La société gère aujourd'hui près de 1,3 milliard d'euros d'actifs à travers plusieurs véhicules d'investissement et détient 99 immeubles avec plus de 550 locataires.

Son approche se caractérise par une spécialisation dans l'investissement immobilier tertiaire européen et par une diversification géographique marquée, avec 100% des encours de ses SCPI commercialisées investis en Europe hors France.

Cette nouvelle acquisition à Aberdeen confirme l'ambition d'Advenis REIM de poursuivre son développement européen tout en offrant aux investisseurs des opportunités d'accès à des marchés immobiliers dynamiques au-delà des frontières françaises.

Pour plus d'informations sur la SCPI Eden et ses opportunités d'investissement, les documents réglementaires sont disponibles sur le site d'Advenis REIM. Comme tout placement immobilier, l'investissement en SCPI comporte des risques, notamment de perte en capital et de liquidité, et les revenus ne sont pas garantis.