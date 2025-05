MaPrimeRénov’ : comment éviter les retards et accélérer le versement de l'aide ?

Selon l’Agence nationale de l’habitat (Anah), le délai moyen de paiement des dossiers après les travaux serait de 35 jours. Illustration. (Life-Of-Pix / Pixabay)

Nouveau problème avec MaPrimeRénov’. Après les nombreux cas de fraudes, c’est maintenant au tour de la gestion de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) d’être pointée du doigt par les professionnels et les particuliers. Ce sont notamment les délais de versement de cette aide, jugés trop longs, qui sont critiqués. Mais il existe plusieurs astuces pour recevoir le montant de la prime plus rapidement, comme l’explique BFM Immo , mercredi 14 mai 2025.

Une gestion prudente

Au total, le temps entre la demande d’aide sur devis et l’acceptation du dossier serait de « six à huit mois » , tandis que le délai entre la demande de versement d’aide et la réception effective de l’argent serait de « 272 jours en moyenne » , selon le GERE, un groupement d’une dizaine d’entreprises du secteur de la rénovation. Des chiffres contestés par l’Anah, qui a parlé de 35 jours de « délai moyen de paiement des dossiers après les travaux » et de 105 jours de délai en moyenne pour l’instruction des dossiers avant travaux.

Quelle que soit la réalité des faits, nombreux sont ceux qui souhaiteraient accélérer la procédure. D’autant que de plus en plus de dossiers semblent faire l’objet de refus, ce qui entraînerait en retour des milliers de procédures de contestation. L’explosion des fraudes a en effet poussé l’organisme à se montrer prudent, instaurant des contrôles renforcés pour certaines entreprises et en envoyant plusieurs demandes de consentement aux particuliers, qui doivent impérativement y répondre. En parallèle, le retard pris sur le vote du budget a également ralenti les opérations à l’Anah.

Bien choisir et relancer

Ainsi, les particuliers qui jugeraient que le délai de traitement de dossier est trop long sont invités à relancer l’Anah par téléphone. « Cela permet de faire se réveiller le dossier. Nous, on choisit aussi d’envoyer des courriers à l’Anah sur des dossiers qui dépassent certains délais. Une relance automatique au bout de deux mois après la fin des travaux » , a décrit Laurent Nataf, cofondateur et président d’Homelior. Si elles ne garantissent pas de résultat, ces relances ont au moins le mérite de laisser des traces qui pourront être utiles en cas de contestation.

Dans le cadre des contrôles renforcés, Audrey Zermati, directrice stratégie et relations externes groupe EFFY, a également conseillé aux particuliers de bien choisir l’entreprise en charge des travaux ainsi que la société accompagnatrice, qui doit être indépendante de la première. Enfin, les personnes souhaitant contester une décision de l’Anah sont invitées à lui adresser un recours administratif sous deux mois. En l’absence de réponse après ce même délai, il est alors possible de saisir le tribunal administratif.