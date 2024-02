La SCPI Cœur de Ville (Sogenial Immobilier) acquiert deux actifs commerciaux dans Paris

Sogenial Immobilier est active depuis plus de 40 ans dans le domaine du conseil en investissement et de la gestion de fonds immobiliers. Elle gère aujourd’hui quatre SCPI : Cœur de Ville, Cœur de Régions, Cœur d’Europe et Cœur d’Avenir, cette dernière ayant été créée au mois de septembre 2023 sous forme de fonds de partage dédié à l’enfance, aux adolescents et aux étudiants. La SCPI Cœur de Ville – spécialisée sur les actifs commerciaux de centre-ville – a été lancée il y a 10 ans et capitalise aujourd’hui 26 millions d'euros, avec un taux de distribution réalisé entre 5,00 et 5,30% depuis 2015, et 5,30% de rendement prévisionnel pour 2023. Sa collecte modeste, mais régulière, lui permet de réaliser des acquisitions qualitatives, comme ces deux actifs parisiens qui ont rejoint son portefeuille au mois de septembre.

Un commerce en pied d’immeuble dans le 10ème arrondissement

Sogenial Immobilier reste fidèle à sa stratégie d’investissement en centre-ville en annonçant l’acquisition de deux actifs parisiens situés sur la rive droite pour sa SCPI Cœur de Ville .

Le premier actif est localisé au 66 Rue du Faubourg Poissonnière , dans le 10ème arrondissement. Il s’agit d’un commerce en pied d’immeuble occupé par l’enseigne de restauration Banemi (restaurant vietnamien) « situé dans un quartier dynamique à forte densité de population », selon le communiqué de la société de gestion. La rue du Faubourg Poissonnière est un haut lieu historique de la restauration , avec des adresses emblématiques comme la brasserie Bouillon Chartier, active depuis plus de 120 ans. On y trouve tous types d’offre culinaire, à la fois internationale ou plus orientée street food.

Le local commercial que la SCPI Cœur de Ville a sélectionné développe une surface locative de 75 m² en rez-de-chaussée et sous-sol . Le bail en vigueur est un 3/6/9 signé il y a un an. Le rendement acte en main de cette acquisition est de 5,61% !

Un local commercial Boulevard Pereire (Paris 17ème)

Le second commerce acquis par la SCPI Cœur de Ville en septembre dernier se situe dans le 17ème arrondissement de Paris , plus exactement au 9 Boulevard Pereire, en bordure nord du Quartier Central des Affaires de la capitale.

Il s’agit d’un local commercial bénéficiant « d’une excellente visibilité sur l’un des principaux axes du 17ème arrondissement parisien » , à proximité immédiate du parc Martin Luther-King et de nombreuses lignes de transport en commun : lignes L et 14 à la station Pont Cardinet, ligne 13 station Brochant et ligne 3 aux stations Wagram et Malesherbes.

La surface locative offerte par ce local commercial est de 60 m² en rez-de-chaussée et sous-sol . Le locataire en place est Actual Group, un réseau national d’agences d’intérim regroupant plus de 600 agences (intérim, recrutement, accompagnement et formation). Le bail est un 3/6/9 classique et le rendement acte en main de cet actif est de 5,82% !

À l’issue de ces deux acquisitions, la SCPI Cœur de Ville dispose désormais de 29 actifs occupés par 31 locataires , pour une surface globale proche de 12.000 m2. L’exposition parisienne de cette SCPI a été quasiment quadruplée à 14,80% à la fin du 3ème trimestre, contre seulement 3,80% à la fin du 1er semestre. Le reste du patrimoine de la SCPI de Sogenial Immobilier – soit 85,20% – est situé en province.