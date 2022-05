La SCPI Cœur de Régions (Sogenial Immobilier) : focus sur les acquisitions de 2021

La jeune SCPI Cœur de Régions de la société de gestion Sogenial Immobilier, créée il y a environ 3 ans, a connu un rythme de collecte très dynamique en 2021 avec plus de 46 millions € de capitaux levés auprès des associés, propulsant sa capitalisation à 73 millions € au 31/12/2021. Les acquisitions se sont succédées l’année dernière pour investir cette collecte, avec en tout une dizaine d’opérations portant le patrimoine à 29 actifs, occupés par plus de 90 locataires. Les acquisitions de 2021 ont été réalisées pour 3 d’entre elles en Île-de-France, les autres se situant en régions Pays-de-la-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, Grand-Est, Hauts-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse.

SCPI Coeur de Régions : 4 acquisitions enregistrées au 1er semestre 2021, dont une située aux portes de Paris

Dans ses bulletins d’information du 1er et du 2ème trimestre 2021, Sogenial Immobilier précisait avoir procédé à quatre acquisitions au cours du 1er semestre 2021: 3 en régions et une à Montreuil (93), aux portes de Paris. Concernant la dernière mentionnée, il s’agit d’un local loué à Speedy, spécialiste de l'entretien et de la réparation rapide automobile. « Situé au cœur d’un bassin de logement important et d’une zone de chalandise vouée à grandir », cet actif bénéficie d’un positionnement en pied d’immeuble sur une artère fréquentée. Le taux de rendement locatif est annoncé à 4,8 % acte en main sur ce local commercial montreuillois. Par ailleurs, un des 3 autres actifs acquis au cours du 1er semestre –ces 3 acquisitions étant toutes situées en régions- bénéficie d’un rendement particulièrement élevé de 7,8% acte en main. Il s’agit d’un petit immeuble de bureaux de 494 m2 situé à Yutz, près de Thionville (57), loué dans le cadre d’un bail de 9 ans ferme à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Moselle. Les deux autres acquisitions régionales du 1er semestre concernent un immeuble de bureaux situé dans le centre de Lyon et un ensemble de deux bâtiments mixtes bureaux/locaux d’activité à Carvin (62). Leur rentabilité locative immédiate est –respectivement- de 5,9% et 8,3% !

Cap sur la périphérie de Nantes pour la 6ème acquisition de l’année

Au début du second semestre 2021, Sogenial Immobilier avait annoncé une 5ème acquisition pour la SCPI Cœur de Régions : 2 immeubles de bureaux situés à Sénart (77) pour une surface globale proche de 4000 m2. Puis un changement de destination s’opère pour le fonds immobilier régional au 3ème trimestre pour sa 6ème acquisition réalisée à Saint-Herblain (44), une zone d’affaires et d’activités située à proximité immédiate de la métropole régionale de Nantes. L’actif a été négocié auprès d’un vendeur privé, il s’agit d’un immeuble de bureaux d’une surface de 1 702 m² (1 275 m² de bureaux et 427 m² d’atelier) pourvu d’une centaine de places de parking, localisé au cœur de la zone d’activités du Moulin Neuf qui regroupe 240 entreprises. L’immeuble -édifié dans les années 2000- est loué à la société Lumiplan, qui y positionne son siège historique. Cette entreprise française spécialisée dans la communication et l'information électronique emploie 250 collaborateurs au service de 4.000 clients, avec une présence dans plus de 20 pays.

Enfin, pour terminer l’année 2021 en beauté, la SCPI Cœur de Régions a réalisé 4 acquisitions au dernier trimestre : un petit immeuble de bureaux loué à Pôle Emploi situé à Ajaccio, deux autres actifs de bureaux localisés respectivement à Valenciennes (59) et Lieusaint (77), ainsi qu’un actif mixte bureaux/activités/commerces en région PACA.