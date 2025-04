La SCPI Cœur de Régions s'implante au cœur du pôle économique d'Aix-en-Provence

Dans un contexte immobilier tertiaire en pleine mutation, la SCPI Cœur de Régions – gérée par Sogenial Immobilier – vient de concrétiser une acquisition stratégique à Aix-en-Provence. Cette opération s'inscrit parfaitement dans sa politique d'investissement axée sur les opportunités régionales à fort potentiel de valorisation.

Une acquisition stratégique dans un hub économique majeur

Deux immeubles de bureaux modernes au cœur du PAAP

Sogenial Immobilier a récemment finalisé l'acquisition des bâtiments B et C du Campus Arteparc, situés au sein du Pôle d'Activités d'Aix-en-Provence (PAAP). Ces deux immeubles représentent une surface totale de 4 080 m² et bénéficient d'une localisation privilégiée dans ce qui constitue le plus grand hub tertiaire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Livré en 2014, le bâtiment B offre 1 450 m² de bureaux répartis sur trois niveaux (R+2) et dispose de 58 places de stationnement extérieur. Entièrement commercialisé, il accueille actuellement six locataires.

Livré en 2015, le bâtiment C est plus spacieux avec ses 2 630 m² et propose également une configuration en R+2, complétée par 126 places de stationnement extérieur. Ce second immeuble est intégralement loué à quatre entreprises.

Un emplacement privilégié dans un environnement exceptionnel

L'un des atouts majeurs de cette acquisition réside dans son implantation géographique. Les immeubles sont nichés au cœur d'une pinède offrant une vue imprenable sur la montagne Sainte-Victoire, créant ainsi un cadre de travail particulièrement attractif pour les occupants.

Le Pôle d'activités Les Milles – qui s'étend sur près de 500 hectares et abrite plus de 1 600 entreprises – constitue un écosystème économique dynamique. Sa connectivité représente un avantage considérable :

Des actifs alignés avec une stratégie d'investissement responsable

Des immeubles à forte valeur environnementale

Cette acquisition témoigne de l'engagement de la SCPI Cœur de Régions envers les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Les deux immeubles présentent des caractéristiques écologiques remarquables :

Ces éléments s'inscrivent parfaitement dans la démarche de développement durable adoptée par la SCPI, qui a d'ailleurs obtenu le label ISR (Investissement Socialement Responsable) en avril 2024.

Une stratégie ciblée sur les marchés régionaux dynamiques

Comme le souligne Sami Fajri, Directeur des Investissements chez Sogenial Immobilier : « Dans un marché où le segment bureau rencontre des défis, cette acquisition s'inscrit dans notre stratégie axée sur la saisie d'opportunités régionales. Solides et dotés de bons fondamentaux, ces immeubles de bureaux présentent un fort potentiel de valorisation pour la SCPI Cœur de Régions. »

Cette opération illustre parfaitement la philosophie d'investissement de la SCPI qui privilégie les actifs immobiliers situés dans des zones urbaines attractives et dynamiques en dehors de la région parisienne. En ciblant des marchés secondaires à fort potentiel, Cœur de Régions vise à générer de la valeur sur le long terme tout en diversifiant les risques.

Perspectives et implications pour les investisseurs

Un renforcement du portefeuille immobilier diversifié

Cette nouvelle acquisition vient consolider le portefeuille de la SCPI Cœur de Régions, qui fait partie de la gamme diversifiée de véhicules d'investissement proposée par Sogenial Immobilier. La société de gestion – forte de plus de 40 ans d'expérience dans l'investissement et l'asset management immobilier – gère également d'autres SCPI comme Cœur de Ville , Cœur d'Europe et Cœur d'Avenir .

Une stratégie d'investissement à long terme

Pour les investisseurs de la SCPI Cœur de Régions, cette opération s'inscrit dans une vision à long terme. Comme pour tout placement en SCPI, il est recommandé d'envisager un horizon d'investissement d'au moins 10 ans afin de bénéficier pleinement du potentiel de valorisation et des revenus locatifs générés par les actifs.

L'acquisition de ces immeubles de bureaux au sein du Campus Arteparc reflète la capacité de Sogenial Immobilier à identifier des opportunités dans un marché tertiaire en transformation. En investissant dans des actifs de qualité, bien situés et répondant aux exigences environnementales actuelles, la SCPI Cœur de Régions poursuit sa stratégie de création de valeur sur le long terme pour ses associés.

Cette opération témoigne également de l'attractivité persistante des marchés immobiliers régionaux de qualité, qui continuent d'offrir des perspectives intéressantes même dans un contexte où certains segments du marché des bureaux connaissent des défis structurels.