La SCPI Affinités Pierre (Groupama Gan REIM) et la Banque des territoires acquièrent un actif de bureaux de 6.500 m² à Mantes-la-Jolie (78)

La SCPI Affinités Pierre de Groupama Gan REIM continue ses acquisitions dans le but d'investir une collecte qui reste particulièrement robuste compte tenu du contexte : 57,5 millions € de capitaux ont ainsi été levés du 1er juillet au 31 décembre 2020, qui viennent compléter la collecte du 1er semestre 2020 de 44,2 millions €. Sur l'ensemble de l'année 2020, et malgré la crise sanitaire, la SCPI Affinités Pierre aura donc réussi à collecter plus de 100 millions €, se traduisant par une augmentation de 64% de sa capitalisation par rapport au niveau de fin décembre 2019 !

Après 3 acquisitions significatives réalisées au cours du 3ème trimestre 2020 pour un montant global de 35,3 millions €, Groupama Gan REIM a annoncé avoir réalisé une nouvelle opération significative sur la SCPI Affinités Pierre au 4ème trimestre pour un montant de 22,3 millions € partagé avec la Banque des territoires. C'est en effet l'originalité de cette acquisition d'avoir été structurée en indivision entre le véhicule immobilier géré par l'assureur (pour 65% de l'actif) et la Direction de la Caisse des Dépôts et Consignations dédiée au développement des territoires (pour 35%).

Dans le détail, il s'agit d'un ensemble immobilier à usage de bureaux d'une surface locative de 6.500 m2 situé à Mantes-la-Jolie (78). L'acquisition se fait en VEFA sur cet actif construit par Eiffage Immobilier et dessiné par les cabinets d'architectes Carta Associés et Pietri Architectes. L'ensemble est d'ores et déjà loué à 100% à la société Les Résidences Yvelines Essonne (Entreprise Sociale de l'Habitat qui héberge près de 100.000 locataires) sur un BEFA d'une durée ferme de 12 ans. L'actif immobilier bénéficiera de la certification environnementale NF HQE Bâtiment tertiaire niveau excellent.

« Après un premier investissement réalisé en juin 2017 à Marseille, la SCPI Affinités Pierre s'associe à nouveau avec la Banque des territoires pour une acquisition en Vefa à Mantes-la-Jolie, marquant ainsi la première implantation francilienne en bureaux de la SCPI, se réjouit Alexandre Hamon, directeur des investissements de Groupama Gan REIM. Groupama Gan REIM démontre une nouvelle fois sa capacité à identifier et à conclure, en partenariat avec des acteurs immobiliers de premier plan, des transactions référentes qui permettent aux FIA gérés de s'inscrire dans une logique de création de valeur pérenne. »

« Avec ce projet, qui allie la mise en œuvre du programme Action Cœur de Ville et la réalisation d'un ensemble immobilier à haut niveau de performance énergétique destiné à l'ESH Résidences Yvelines Essonne, la Banque des territoires intervient en tant qu'investisseur institutionnel au service de territoires plus durables, plus attractifs et plus inclusifs, complète Marianne Louradour, directrice régionale Île-de-France de la Banque des territoires. Ce partenariat avec Groupama Gan REIM fait la démonstration de l'efficacité de nos actions complémentaires. »