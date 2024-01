La SCPI Affinités Pierre achète deux boutiques en face du forum des Halles (Paris 1er) pour 11,1 millions d’euros

La SCPI Affinités Pierre de Groupama REIM a été lancée en 2015. Étant structurée à capital fixe, elle fait l’objet d’augmentations régulières de capital. En cours depuis avril 2021, la dernière augmentation vise à collecter 300 millions d'euros avant le 31 décembre 2023. Sur le seul 1er semestre 2023, alors que la collecte des fonds immobiliers non cotés ralentit fortement, Groupama REIM a atteint le chiffre de 78,895 millions d'euros de collecte sur sa SCPI Affinités Pierre, qui atteint ainsi une capitalisation de 597,3 millions d'euros au 30 juin 2023. Cette collecte dynamique permet à la société de gestion de profiter des conditions actuelles de marché particulièrement attractives pour les acheteurs immobiliers. Les dernières opérations signées concernent des actifs commerciaux situés au cœur de Paris, juste en face du forum des Halles. Ce sont deux boutiques en pied d’immeuble louées aux enseignes de chaussures Dr. Martens et Size (groupe JD Sports). Les deux actifs, dont la surface n’a pas été communiquée, ont été négociés pour 11,1 millions d'euros, droits inclus.

Affinités Pierre : une SCPI diversifiée en termes sectoriels et géographiques

La stratégie d'acquisition de la SCPI Affinités Pierre se veut particulièrement diversifiée en termes sectoriels , avec une ventilation large entre immeubles de bureaux (61,9% du patrimoine en valeur au 30/06/2023), lots de commerces (22,3%), actifs logistiques (15,3%) et de façon marginale, des actifs résidentiels à 0,3% du patrimoine. Au niveau géographique, l’approche régionale privilégiée au démarrage de la SCPI a progressivement évolué pour intégrer une quote-part significative d’actifs européens à 28,4% au 30/06/2023, ventilés sur deux pays : Belgique et Hongrie. La majorité du portefeuille reste néanmoins exposée à l’immobilier régional français (52,8% au 30/06/2023), avec une diversification en Île-de-France à hauteur de 18,8%.

Sur le plan de la situation locative, la gestion de Groupama REIM a porté ses fruits : l e taux d’occupation financier de la SCPI Affinités Pierre est de 99,5% à fin juin 2023 , avec une échéance ferme moyenne des baux de 4,8 ans. Cela lui a permis de distribuer un taux de rendement de 4,90% (brut de fiscalité étrangère) à ses associés en 2022 et de rehausser ses deux premiers acomptes trimestriels en 2023 : +19,5% par rapport au cumul des versements effectués au S1 2022 !

Des actifs de commerce « prime » au centre de Paris

Sur le front de la collecte, la SCPI Affinités Pierre fait preuve d’une belle dynamique en 2023 avec 78,9 millions d'euros de capitaux levés au S1 2023 . C’est presque 30% de plus qu’au 2ème semestre 2022 (60,9 millions d'euros collectés) alors que le marché des SCPI connaît a contrario un fort ralentissement commercial. Pour investir cette collecte, les acquisitions se succèdent depuis le début de l’été pour Affinités Pierre dans un marché qui devient très porteur pour les acheteurs immobiliers.

Fin juillet 2023, deux acquisitions emblématiques ont ainsi été annoncées par Groupama REIM pour le compte de sa SCPI diversifiée :

un bel immeuble d’environ 6.000 m² acquis à Lyon Perrache pour 26,3 millions d'euros ;

l’hôtel de Coulanges qui a été signé au cœur du quartier du Marais à Paris : 3.500 m² négociés 49,8 millions d'euros et loués à Dover Street Market.

Puis à la fin du mois de septembre, ce sont deux boutiques en pied d’immeuble qui rejoignent le portefeuille de la SCPI Affinités Pierre . Situées dans le quartier des Halles à Paris, rue Pierre Lescot et rue Berger, elles sont louées aux enseignes internationales Size (groupe JD Sports) et Dr. Martens. Affinités Pierre a déboursé 11,1 millions d'euros droits inclus pour une surface locative et un rendement immobilier qui n’ont pas été communiqués .

En quelques semaines, l’ancrage de la SCPI Affinités Pierre dans le centre de Paris aura été considérablement renforcé . Les deux acquisitions réalisées récemment sur ce secteur qualitatif représentant environ 10% de sa capitalisation.