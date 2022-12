Même récemment revalorisées, les pensions de retraite restent pour de multiples séniors, trop faibles, au regard du coût de la vie qui ne cesse de s’envoler. Certains cherchent donc des compléments de revenus, et il en est un qui opère un retour en force, malgré une image un peu désuète... C’est le viager. Voici l’essentiel de ce qu’il faut savoir sur le sujet.

La rente viagère, une option pour la retraite-iStock-Dobrila Vignjevic

Viager : principe et fonctionnement

Le viager est un mode de transaction immobilière qui repose sur un principe d’aléa, car ni le vendeur, ni l’acquéreur ne savent, au moment où ils signent l’acte de vente, quel sera le montant total que paiera l’acheteur. En effet, le vendeur cède son bien en échange d’une somme qui lui est versée de manière périodique (au mois, au trimestre ou à l’année) et ce, jusqu’à son décès. Ce montant, appelé la « rente viagère » s’accompagne souvent d’un apport versé comptant, lors de la signature, appelé « le bouquet ». Ce sont donc le cumul du bouquet et de la rente viagère qui représenteront, in fine, la valeur du bien. Le viager peut être dit « occupé », c’est-à-dire que le vendeur cède son bien mais continue à en jouir jusqu’à son décès, ou « libre ». Dans ce cas, l’acquéreur peut occuper le logement dès la signature de l’acte de vente sans avoir à attendre le décès du vendeur. Bon à savoir : si le vendeur décède dans le 20 jours qui suivent la signature de l’acte, la vente peut être annulée.

Comment est déterminé le montant d’une rente viagère ?

Le montant de la rente viagère prend en considération : L’âge du vendeur, La valeur foncière du bien, qui subit une décote si le bien est vendu occupé, Le montant de l’éventuel bouquet, Le type de viager : libre ou occupé.

Un échange gagnant-gagnant

Le viager représente pour le vendeur une opportunité de compléter ses revenus, tout en conservant la jouissance de son bien. Par ailleurs, il bénéfice d’un avantage fiscal puisque, d’une part, le bouquet est exonéré d’impôt, et d’autre part, la rente, si elle est soumise à l’impôt sur le revenu, fait néanmoins l’objet d’un abattement. Celui-ci sera dépendant de l’âge du vendeur au moment de la signature de l’acte. Enfin, le vendeur, même s’il occupe le bien, n’aura ni à acquitter la taxe foncière, ni à supporter les éventuels travaux d’entretien. Seule la taxe d’habitation reste à sa charge, mais celle-ci est en train de disparaitre... Pour l’acheteur, le viager présente également différents avantages : il lui permet d’échelonner ses paiements, tout comme il le ferait en ayant recours à un emprunt bancaire, mais sans avoir à payer d’intérêts bancaires. Par ailleurs, un achat en viager peut être synonyme d’acquisition à bas prix... Tout dépend du facteur aléatoire de ce type d’opération.