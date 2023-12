La prime de Noël, quand et pour qui ?-iStock-Lucia Gajdosikova.jpg

Prime de Noël 2023 : qui va la percevoir ?

La prime de Noël 2023 sera versée aux ménages qui, pourront attester, sur les mois de novembre ou décembre 2023, des situations suivantes : Être bénéficiaire du RSA, Être bénéficiaire du RSA socle, et de la prime activité, si les ressources du foyer ne dépassent pas le montant du RSA socle en fonction de la composition de la famille, Être bénéficiaire de l’ASS (Allocation de Solidarité Spécifique), Être bénéficiaire de l’aide à la création et à la reprise d’entreprise (ACRE-ASS), Être bénéficiaire de la rémunération publique de stage, Être bénéficiaire de la rémunération de la formation Pôle Emploi (les personnes qui ont été radiées pourront percevoir la prime de Noël si la radiation est intervenue en décembre et que le dernier paiement d’ASS – soit les droits de novembre – ait eu lieu en début de mois). Toucher l’AER (Allocation Équivalent Retraite) ... En effet, bien que cette allocation n’existe plus depuis 2011, certaines personnes continuent de la percevoir. Le montant minimum est de 152,45 euros. Il peut être augmenté selon le nombre d’enfants à charge du foyer (le fait d’être enceinte ne modifie pas le nombre d’enfants à charge. Il faut attendre la naissance pour que l’enfant soit pris en compte). La grande nouveauté de 2023 concerne les quelque 500.000 familles monoparentales en situation de précarité... Elles vont en effet percevoir un bonus de 115 à 200 €qui viendra s’ajouter à la prime de Noël initialement prévue. Ce coût de pouce supplémentaire représente pour l’État, un budget évalué à environ 70 millions d’euros. Si la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, ou la Réunion répondent aux mêmes critères que la métropole en termes d’éligibilité et de montant, il faut savoir que le montant est par contre différent pour l'île de Mayotte. Les bénéficiaires locaux de l’ASS et du RSA se verront ainsi attribuer : 76,22 euros pour une personne seule, 114,34 euros pour un ménage de deux personnes, 137,20 euros s’ils sont trois, 160,06 euros s’ils sont quatre... Puis 7,62 euros de plus par personne supplémentaire.

Prime de Noël 2023 : quand auront lieu les versements ?

La prime sera versée le 15 décembre 2023 pour les bénéficiaires du RSA (CAF et MSA) et des autres allocations (comme l’ASS) qui dépendent de Pôle Emploi. Par contre, les bénéficiaires qui entreront dans les critères d’attribution sur le seul mois de décembre 2023, se verront verser la prime avec un décalage d’un mois. Ils la percevront donc dans le courant du mois de janvier 2024.