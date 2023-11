La prime d’activité majorée pour les parents isolés-iStock-Damir Khabirov

Un coup de pouce pour les parents isolés

La prime d'activité est une aide financière étatique qui a pour objectif d’inciter les travailleurs (salariés ou non-salariés) disposant de revenus modestes à exercer ou à reprendre une activité professionnelle tout en soutenant leur pouvoir d’achat. La majoration de la prime d’activité est une bonification offerte aux familles monoparentales (hommes ou femmes, personnes veuves, divorcées ou célibataires qui ont un ou plusieurs enfants à leur charge). Cette augmentation temporaire permet d’apporter une aide financière supplémentaire à un parent qui se retrouve soudainement en situation d’isolement.

La majoration de la prime d’activité pour les femmes enceintes

La majoration de la prime d’activité est également ouverte aux femmes enceintes. Pour en bénéficier, ces dernières doivent notamment justifier d’une déclaration de grossesse et du suivi d’examens prénataux. Elles sont également tenues de démontrer qu’elles ne sont pas en couple et ne partagent ni ressources ni charges avec un conjoint. Pour être acceptée, la demande de majoration doit par ailleurs avoir été formulée dans un délai maximum de six mois après la date de déclaration de la grossesse.

Quels sont les montants de la majoration ?

Le montant de la prime d’activité majorée est calculé sur la base du montant forfaitaire déjà perçu par l’adulte isolé en fonction de ses ressources et de la composition de son foyer. Ainsi, sur la période 2023-2024, le montant forfaitaire de la prime d’activité, majoration parent isolé incluse, est établi à 764,37 € pour une grossesse et 1.019,16 € pour un enfant à charge. Elle peut aller jusqu’à 1.783,53 € pour quatre enfants à charge. Si le foyer est composé de plus de quatre enfants, le montant forfaitaire augmente par la suite de 238,10 € par enfant supplémentaire.

Arrêt des droits

La majoration pour isolement est accordée et versée pour une durée cumulée de 12 mois. Elle peut être perçue sur une base continue pendant 12 mois d’affilée ou de manière discontinue sur une période de 18 mois à partir de la déclaration de la situation d’isolement. L’épuisement des droits ou un changement de situation familiale entraînent l’arrêt du versement de la majoration. Dans le cas où un enfant à charge serait âgé de moins de trois ans, la majoration continue cependant à être versée jusqu’à l’enfant ait atteint l’âge de 3 ans, et ce même si elle a déjà été perçue durant 12 mois. Par ailleurs, dans la mesure où la prime d’activité est un incitatif à la poursuite de l’activité professionnelle, elle est incompatible avec le congé parental. Il en va de même pour la majoration.