Dans un rapport publié en juin dernier, l’Insee prévoit une augmentation de la population active, en lien direct avec le recul de l’âge légal du départ à la retraite.

La population active va augmenter du fait de la réforme des retraites

31,2 millions d’actifs en 2036

Conséquence du recul de l’âge légal du départ à la retraite, la population active (incluant les personnes à l’emploi et celles qui sont au chômage) devrait augmenter de manière plus importante que prévu dans les prochaines années. Selon les projections de l’Insee publiées le 30 juin dernier, la France devrait atteindre un pic de 31,2 millions d’actifs en 2036 (contre 30,1 millions en 2021) avant de ralentir et de « redescendre » à 29,8 millions de personnes en 2070. Cet exercice, présenté au Conseil d’orientation des retraites (COR) au début de l’été, se fonde sur un certain nombre d’hypothèses démographiques établies lors de la préparation du rapport annuel 2022.

Une conséquence logique

Pour l’Insee, la croissance significative du nombre d’actifs est en partie due à la mesure phare de la réforme des retraites, qui instaure un recul progressif de l’âge légal du départ à la retraite, et ce dès septembre 2023. L’Insee détaille qu’elle « s’accompagne d’un allongement de la durée minimale des carrières longues, ainsi que d’une accélération de la réforme Touraine de 2014, visant à augmenter la durée de cotisation de quarante-deux à quarante-trois ans pour une retraite à taux plein d’ici à 2027 au lieu de 2035. »

600 000 actifs de plus

D’ici 2070, la population active serait composée d’environ 600 000 personnes de plus, comparativement aux projections effectuées avant la réforme des retraites. Le taux d’activité (le rapport entre le nombre d’actifs et l’ensemble de la population) des 55-69 ans augmenterait de 4,5 points. De manière plus marquante, celui des 60-64 ans bondirait de 10,9 points. L’Insee précise en parallèle que le taux d’activité des travailleurs entre 25 et 54 ans ne serait quant à lui pas modifié entre les deux exercices.

Les seniors : 24,8 % des actifs en 2070

La France compterait donc pas moins de 29,8 millions d’actifs en 2070. Le rapport de l’Insee indique que les actifs âgés de 55 ans et plus devraient représenter 24,8 % - donc près d’un quart - de la population active, soit une augmentation de 1,4 point par rapport aux projections publiées avant la réforme des retraites. D’un point de vue général, l’Insee indique enfin que « la population totale augmenterait légèrement d’ici 2070, mais continuerait de vieillir ». Les 70 ans et plus seraient 5,2 millions de plus. Les moins de 70 ans seraient quant à eux 3,1 millions de moins.